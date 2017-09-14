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中国货币市场：七天回购需求不减价格领涨，央行逆回购千亿净投放提振信心
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2017年9月14日 / 凌晨4点16分 / 1 个月内

中国货币市场：七天回购需求不减价格领涨，央行逆回购千亿净投放提振信心

3 分钟阅读

    路透上海9月14日 - 中国银行间市场周四资金面早盘一度偏紧，后逐步趋于平衡。交易人士表示，随着月
度中下旬渐行渐近，机构对月度缴税及MLF到期等扰动仍心有余悸，致七天期品种价格持续攀升。不过随着央
行逆回购千亿净投放，场内资金融出逐步增多，市场情绪亦稍有改善。
    
    他们并认为，虽然对流动性波动的预期难以排除，但是央行“托底”态度也给市场吃下“定心丸”，机构
预期暂属平稳，惟非银类机构轧平头寸难度较以往加大。
             
    “一早是有点紧的，央妈(逆回购)一投放就好多了，不过虽然后来七天期出的机构也不少，但是价格还是
挺高的。”华北一银行交易员称，下周开始马上要进入缴税周期了，还有MLF到期，估计短期内价格也易涨难
跌。
    
    央行周四公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定, 今日开
展1,000亿元逆回购操作；其中七天期600亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算,单日净投放1,000
亿元。
    
    另外，本周六(16日)有1,135亿元中期借贷便利(MLF)到期，将顺延至下周一(18日)。
    
    “央妈态度多好啊，资金应该不会有太大波动吧，央妈都给整好了呢，不出意外的话，估计明儿还会多少
放一点逆回购出来。”华南一银行交易员表示。
    
     不过，对于非银类机构资金拆借仍面临一定挑战。“我们今儿隔夜倒是加权也还能借到，但是七天就没
那么容易了，价格还是涨势不止，上周价格还在3.8%附近，今天就齐刷刷到4.0%-4.2%了。”北京一券商交易
员表示。
    
    她并介绍，目前跨月资金价格在4.8%-5%之间，不过还没开始拆入跨月资金，准备到下半旬看看资金情况
和央行态度，届时再入手不迟。
         
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:54                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6670     2.6312      +3.58
      七天                     2.8781     2.8271      +5.10
                                                  
      14天                     3.8176     3.8254      -0.78
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.2200     4.0200     +20.00
                                                  
      七天                     4.3000     4.2400      +6.00
                                                  
      14天                     4.3550     4.3200      +3.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6800     2.6500      +3.00
                                                  
      七天                     3.5000     3.6000     -10.00
                                                  
      14天                     4.0000     3.9000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6810     2.6500      +3.10
                                                  
       七天                    2.8239     2.8056      +1.83
                                                  
       三个月                  4.3675     4.3711      -0.36
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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