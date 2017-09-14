中国货币市场：七天回购需求不减价格领涨，央行逆回购千亿净投放提振信心

路透上海9月14日 - 中国银行间市场周四资金面早盘一度偏紧，后逐步趋于平衡。交易人士表示，随着月 度中下旬渐行渐近，机构对月度缴税及MLF到期等扰动仍心有余悸，致七天期品种价格持续攀升。不过随着央 行逆回购千亿净投放，场内资金融出逐步增多，市场情绪亦稍有改善。 他们并认为，虽然对流动性波动的预期难以排除，但是央行“托底”态度也给市场吃下“定心丸”，机构 预期暂属平稳，惟非银类机构轧平头寸难度较以往加大。 “一早是有点紧的，央妈(逆回购)一投放就好多了，不过虽然后来七天期出的机构也不少，但是价格还是 挺高的。”华北一银行交易员称，下周开始马上要进入缴税周期了，还有MLF到期，估计短期内价格也易涨难 跌。 央行周四公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定, 今日开 展1,000亿元逆回购操作；其中七天期600亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算,单日净投放1,000 亿元。 另外，本周六(16日)有1,135亿元中期借贷便利(MLF)到期，将顺延至下周一(18日)。 “央妈态度多好啊，资金应该不会有太大波动吧，央妈都给整好了呢，不出意外的话，估计明儿还会多少 放一点逆回购出来。”华南一银行交易员表示。 不过，对于非银类机构资金拆借仍面临一定挑战。“我们今儿隔夜倒是加权也还能借到，但是七天就没 那么容易了，价格还是涨势不止，上周价格还在3.8%附近，今天就齐刷刷到4.0%-4.2%了。”北京一券商交易 员表示。 她并介绍，目前跨月资金价格在4.8%-5%之间，不过还没开始拆入跨月资金，准备到下半旬看看资金情况 和央行态度，届时再入手不迟。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6670 2.6312 +3.58 七天 2.8781 2.8271 +5.10 14天 3.8176 3.8254 -0.78 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2200 4.0200 +20.00 七天 4.3000 4.2400 +6.00 14天 4.3550 4.3200 +3.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6800 2.6500 +3.00 七天 3.5000 3.6000 -10.00 14天 4.0000 3.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6810 2.6500 +3.10 七天 2.8239 2.8056 +1.83 三个月 4.3675 4.3711 -0.36 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)