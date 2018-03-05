中国货币市场：两会开幕资金面总体平稳，公开市场净回笼影响不大

路透上海3月5日 - 中国十三届全国人大一次会议开幕首日，银行间市场周一早盘资金 面整体平稳，央行公开市场小幅净回笼影响不大。受访交易员表示，两会报告仍重申稳健中 性货币政策符合市场预期，3月需谨慎关注跨季流动性，短期内先观察本周MLF(中期借贷便 利)到期续做情况。 “资金还行吧，整体平衡，央行对短期流动性控制得特别细，没什么问题。”上海一银 行交易员称。 “资金总体不紧，现在就是跨月的紧，季末因素。”上海一基金交易员称。 中国央行周一公告称，考虑到金融机构法定存款准备金退缴和地方国库现金管理操作可 对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场 操作。据此计算，公开市场单日将净回笼1,000亿元。 这也是央行公开市场交易公告中首次提起地方国库现金管理操作。据路透不完全统计， 2月春节后多地开展地方国库现金定存招标，央行网站显示，上海市、北京市上周分别完成 了500亿元、300亿元招标，期限均为三个月；河北省于3月1日至5日公开招标200亿元三个月 期国库现金定存。 上述一银行交易员表示，3月资金面压力可能会集中在中下旬，MPA(宏观审慎评估)考核 下季末资金面收紧在所难免，且3月中国政策利率有跟随美联储上调的可能。本周先关注周 三MLF到期央行续做的情况，逆回购方面，即使小幅净回笼也问题不大。 华南一银行资金交易主管认为，3月的两批MLF到期均在美联储利率决定公布(3月21日) 之前，不排除MLF会先平稳续做；如果中国跟进美联储上调利率，可能先从公开市场逆回购 利率开始调整。 据路透统计，本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，其中今日到期1,000亿元；此外 周三（7日）有1,055亿元的中期借贷便利（MLF）到期。3月MLF到期总规模为2,950亿元，3 月16日还将有1,895亿元MLF到期。 中国十三届全国人大一次会议周一开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中称，稳健 的货币政策要保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持广义货币m2和社会融资规 模合理增长。国家发改委在报告中预计，2018年社会融资规模存量和广义货币（M2）预期增 速均与去年实际增速基本持平。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6181 2.7646 -14.65 七天 2.8112 2.9150 -10.38 14天 3.7757 3.7145 +6.12 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2650 3.1550 +11.00 七天 3.4450 3.4450 0.00 14天 3.5200 3.5000 +2.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.6500 2.7800 -13.00 > 七天 3.3000 3.3000 0.00 14天<CN14DRPFIX=CFXS 3.8000 3.7500 +5.00 > Shibor 其中:隔夜 2.6520 2.7730 -12.10 七天 2.8940 2.8970 -0.30 三个月 4.7220 4.7191 +0.29 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)