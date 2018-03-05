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March 5, 2018 / 3:54 AM / 2 days ago

中国货币市场：两会开幕资金面总体平稳，公开市场净回笼影响不大

3 分钟阅读

    路透上海3月5日 - 中国十三届全国人大一次会议开幕首日，银行间市场周一早盘资金
面整体平稳，央行公开市场小幅净回笼影响不大。受访交易员表示，两会报告仍重申稳健中
性货币政策符合市场预期，3月需谨慎关注跨季流动性，短期内先观察本周MLF(中期借贷便
利)到期续做情况。
    
    “资金还行吧，整体平衡，央行对短期流动性控制得特别细，没什么问题。”上海一银
行交易员称。
    
    “资金总体不紧，现在就是跨月的紧，季末因素。”上海一基金交易员称。
    
    中国央行周一公告称，考虑到金融机构法定存款准备金退缴和地方国库现金管理操作可
对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场
操作。据此计算，公开市场单日将净回笼1,000亿元。
    
    这也是央行公开市场交易公告中首次提起地方国库现金管理操作。据路透不完全统计，
2月春节后多地开展地方国库现金定存招标，央行网站显示，上海市、北京市上周分别完成
了500亿元、300亿元招标，期限均为三个月；河北省于3月1日至5日公开招标200亿元三个月
期国库现金定存。
     
    上述一银行交易员表示，3月资金面压力可能会集中在中下旬，MPA(宏观审慎评估)考核
下季末资金面收紧在所难免，且3月中国政策利率有跟随美联储上调的可能。本周先关注周
三MLF到期央行续做的情况，逆回购方面，即使小幅净回笼也问题不大。
    
    华南一银行资金交易主管认为，3月的两批MLF到期均在美联储利率决定公布(3月21日)
之前，不排除MLF会先平稳续做；如果中国跟进美联储上调利率，可能先从公开市场逆回购
利率开始调整。
    
    据路透统计，本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，其中今日到期1,000亿元；此外
周三（7日）有1,055亿元的中期借贷便利（MLF）到期。3月MLF到期总规模为2,950亿元，3
月16日还将有1,895亿元MLF到期。
   
    中国十三届全国人大一次会议周一开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中称，稳健
的货币政策要保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持广义货币m2和社会融资规
模合理增长。国家发改委在报告中预计，2018年社会融资规模存量和广义货币（M2）预期增
速均与去年实际增速基本持平。
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间 11:44             今日(%)     上日(%)     变动(bp)
                                                    
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中:隔夜                     2.6181      2.7646    -14.65
      七天                      2.8112      2.9150    -10.38
      14天                      3.7757      3.7145     +6.12
 上海证交所质押式回购利率                                   
  其中:隔夜                     3.2650      3.1550    +11.00
      七天                      3.4450      3.4450      0.00
      14天                      3.5200      3.5000     +2.00
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS      2.6500      2.7800    -13.00
 >                                                  
      七天                      3.3000      3.3000      0.00
                                                    
      14天<CN14DRPFIX=CFXS      3.8000      3.7500     +5.00
 >                                                  
 Shibor                                                     
  其中:隔夜                     2.6520      2.7730    -12.10
      七天                      2.8940      2.8970     -0.30
      三个月                    4.7220      4.7191     +0.29
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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