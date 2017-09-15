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中国货币市场：仍在缴税期资金需求旺盛，央行2,000亿净投放未彻缓紧势
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2017年9月15日 / 凌晨4点37分 / 1 个月内

中国货币市场：仍在缴税期资金需求旺盛，央行2,000亿净投放未彻缓紧势

2 分钟阅读

    路透上海9月15日 - 中国央行周五再净投放2,000亿，银行间市场流动性却仍显紧。因
还在缴税期内，隔夜和七天期等资金需求旺盛，规模较小的存款类机构早盘轧平头寸存有难
度。非银机构方面，因没有价格控制上限，可融入资金价格虽高但供给尚有。
    
    另外，央行已于上旬进行过一次中期借贷便利(MLF)操作，规模已涵盖本月全部到期量
。不过仍有机构对明日到期的1,135亿MLF续做心存期望，需要关注下周一公开市场动向。 
       
    上海一银行交易员称，即使央行公开市场净投放2,000亿，“资金还是紧，缴税期还没
完。”
    
    她并指出，至目前仍有不少小机构未能补平流动性缺口，只能等待午后看看有没有出资
方，在匡算好可用资金后再出资。
    
    央行公开市场今日进行了总额2,000亿元人民币的逆回购操作，因无到期，单日净投放2
,000亿元，创7月24日以来单日净投放新高。
    
    据统计，本月共有2,830亿元MLF到期，其中9月7日到期1,695亿元，本周六(16日)到期1
,135亿元。央行于9月7日进行了2,980亿元的MLF操作，全部为一年期，利率3.20%。
    
    上海一券商交易员透露，其可借到的隔夜资金利率在3.9%左右，交易所七天期协议式回
购利率约4.5%。
        
    以下为主要货币市场利率报价:   
 北京时间12:23              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.6784    2.6925      -1.41
  七天                       2.8646    2.9109      -4.63
 14天                        4.0972    3.8451     +25.21
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   4.0950    3.6950     +40.00
  七天                       4.2000    4.1550      +4.50
  14天                       4.5500    4.3200     +23.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                   2.6900    2.6800      +1.00
  七天                       3.4400    3.5000      -6.00
  14天                       4.1000    4.0000     +10.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.6958    2.6810      +1.48
 七天                        2.8320    2.8239      +0.81
 三个月                      4.3647    4.3675      -0.28
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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