中国货币市场：仍在缴税期资金需求旺盛，央行2,000亿净投放未彻缓紧势

路透上海9月15日 - 中国央行周五再净投放2,000亿，银行间市场流动性却仍显紧。因 还在缴税期内，隔夜和七天期等资金需求旺盛，规模较小的存款类机构早盘轧平头寸存有难 度。非银机构方面，因没有价格控制上限，可融入资金价格虽高但供给尚有。 另外，央行已于上旬进行过一次中期借贷便利(MLF)操作，规模已涵盖本月全部到期量 。不过仍有机构对明日到期的1,135亿MLF续做心存期望，需要关注下周一公开市场动向。 上海一银行交易员称，即使央行公开市场净投放2,000亿，“资金还是紧，缴税期还没 完。” 她并指出，至目前仍有不少小机构未能补平流动性缺口，只能等待午后看看有没有出资 方，在匡算好可用资金后再出资。 央行公开市场今日进行了总额2,000亿元人民币的逆回购操作，因无到期，单日净投放2 ,000亿元，创7月24日以来单日净投放新高。 据统计，本月共有2,830亿元MLF到期，其中9月7日到期1,695亿元，本周六(16日)到期1 ,135亿元。央行于9月7日进行了2,980亿元的MLF操作，全部为一年期，利率3.20%。 上海一券商交易员透露，其可借到的隔夜资金利率在3.9%左右，交易所七天期协议式回 购利率约4.5%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6784 2.6925 -1.41 七天 2.8646 2.9109 -4.63 14天 4.0972 3.8451 +25.21 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0950 3.6950 +40.00 七天 4.2000 4.1550 +4.50 14天 4.5500 4.3200 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6900 2.6800 +1.00 七天 3.4400 3.5000 -6.00 14天 4.1000 4.0000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6958 2.6810 +1.48 七天 2.8320 2.8239 +0.81 三个月 4.3647 4.3675 -0.28 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)