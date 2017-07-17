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23 天前
中国货币市场：例行缴准等多重因素致资金面收紧，缴税影响还将持续
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2017年7月17日 / 凌晨4点21分 / 23 天前

中国货币市场：例行缴准等多重因素致资金面收紧，缴税影响还将持续

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月17日 - 因金融机构例行缴准、地方债密集发行以及缴税等多重因素影响，中国银行间市场周
一资金面收紧，机构轧平头寸稍有难度；而本周多数时间仍在缴税期内，其后续影响犹存，短期流动性仍面临
一定压力。
    
    交易员并指出，除上述影响因素外，此前一段时间资金过于宽松，不排除部分机构在业绩考核压力下，趁
机重新加杠杆，这也会导致资金需求处于较高水平。
    
    “我还差点头寸，跪了一会儿，才借到1亿，还差4个（亿），早知道这样一早就借了，明天早晨得赶紧借
。”北京一券商交易员称。
    
    北京一保险机构交易员谈到，隔夜资金需求十分旺盛，除了公开市场公告提到的原因外，还有就是加杠杆
行为又有所抬头，尤其是在7月上旬资金较为泛滥的情况下，机构加杠杆的冲动会比较强；而央行今日也相应
加大投放力度以维稳。    
    
    中国央行周一公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期
等因素对银行体系流动性的影响，今日开展了1,700亿元逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期400亿。
据此计算，单日净投放1,400亿。  
    
    上海一银行交易员并认为，机构趁资金宽松加杠杆也是受制于经营压力，“本身利润指标还在那儿，之前
因为监管什么都不敢做，有点放松后就得加把劲。”
    
    华东一银行交易员表示，今日是本月纳税申报的最后一天，之后的三个工作日是缴税期，本周资金面还会
持续受到缴税的影响。
    
    她还指出，全国金融工作会议关于金融监管的表述和此前市场预期差不多，强调还是要监管、要防风险，
但并没有显露出激进的态度，表明监管仍会适度把握节奏，加之货币政策继续定调为不紧不松，未来一段时间
流动性依旧会维持稳势。  
    
    中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短
板，设立国务院金融稳定发展委员会；除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆，坚定执行稳
健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。     
         
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59              今日(%)     上日(%)      变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中：隔夜                   2.6112     2.6024        0.88 
        七天                   2.7987     2.7466        5.21 
        14天                   3.5135     3.4413        7.22 
 上海证交所质押式回购利率                                    
     其中:隔夜                 3.1700     2.7100       46.00 
          七天                 3.3200     3.1350       18.50 
         14天                  3.5000     3.3600       14.00 
 回购定盘利率                                                
 其中:隔夜                     2.6400     2.6200        2.00 
      七天                     3.2000     3.0500       15.00 
     14天                      3.5000     3.6000      -10.00 
 Shibor                                                      
     其中:隔夜                 2.6329     2.6270        0.59 
          七天                 2.8057     2.8030        0.27 
        三个月                 4.2706     4.2810       -1.04 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 曾祥进)

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