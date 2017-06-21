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中国货币市场：公开市场净回笼未影响流动性大势，非银跨月压力渐增
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2017年6月21日 / 凌晨4点36分 / 2 个月前

中国货币市场：公开市场净回笼未影响流动性大势，非银跨月压力渐增

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月21日 - 在有财政支出和金融机构收取存准利息情况下，中国央行周三公开
市场净回笼对银行间债市流动性冲击并不明显，银行等轧平头寸难度不大。但对券商等非银
机构来说，从隔夜到可跨月的14天期回购价格升势均较明显，半年末前融资压力渐增。
    
    交易员认为，从央行对流动性越来越精准的管理来看，尽管结构性波动难免，但平稳度
过6月料无大碍。另外，存单发行市场继续改善，AAA评级三个月的同业存单价格已跌至4.6%
下方。
       
    华北一银行交易员称，“现在资金还行，大家只是担心月底，情绪比较谨慎。”
    
    考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素，央行周三仅进行
了400亿元七天期逆回购，公开市场两周来首现单日净回笼，规模400亿。另据业内人士透露
，金融机构此次收到的今年第二季法定存款准备金利息，规模约800亿元。
    
    上海一券商交易员透露，今日早盘上交所回购利率全线上行，而在银行间市场融资，可
跨月的14天期品种报价已超过6%，半年效应对非银机构压力渐显。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:45              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.8796    2.8779      +0.17
  七天                       2.8340    3.0594     -22.54
 14天                        4.0912    4.2428     -15.16
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   4.6950    4.4500     +24.50
  七天                       4.8250    4.4850     +34.00
  14天                       5.0500    4.9500     +10.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.9000    2.8900      +1.00
 >                                              
  七天                       3.4400    3.4400      +0.00
  14天                       4.4000    4.2600     +14.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.8890    2.8776      +1.14
 七天                        2.9429    2.9300      +1.29
 三个月                      4.6880    4.7141      -2.61
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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