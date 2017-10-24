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中国货币市场：公开市场净投放助力资金面平稳，惟缴税未完预期依然谨慎
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2017年10月24日 / 凌晨4点14分 / 1 天内

中国货币市场：公开市场净投放助力资金面平稳，惟缴税未完预期依然谨慎

3 分钟阅读

    路透北京10月24日 - 虽例行缴税临近，但中国央行公开市场亦维持明显净投放，银行
间市场周二资金面整体依然平稳偏松，只是非银机构融入价格略有上升。交易员称，逆回购
大幅净投放对冲税期影响，不过面临缴税大月且临近月末，后期流动性依然不可掉以轻心。
    
    他们并表示，中共十九大已经闭幕，公开市场维稳措施料亦进入尾声，央行将恢复资金
紧平衡态势，而且税款上缴叠加大量逆回购到期，短期资金面预期仍谨慎。
    
    华东一银行交易员称，今日资金面跟昨日整体无异，银行间利率水平亦表现稳定，“一
大早的时候大行不太出，感觉稍微有一点点紧，不过后来大行开始出了就好了，...但后面
还是不敢太乐观，总觉得缴税大月不会这么轻松过去的。”
    
    她亦表示，流动性仍然较平稳，未有供需明显失衡的现象，但缴税的影响还未完全结束
，同时后续逆回购大量到期时央行或恢复资金面紧平衡状态，市场预期偏谨慎。
    
    中国央行稍早公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款和逆回购到期等因素的影响
，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展2,500亿元人民币逆回购操作。其中七天期1,300
亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日将净投放1,400亿元。
    
    华北一券商交易员则称，资金面依然偏松，但非银借钱价格较昨日小幅上升，“会议期
间借钱太容易了，都感觉不真实，隔夜这几天都是加权，今天小升了10bp，担心的是隔几天
，资金还是会紧。”
              
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税
、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。   
    
    中国共产党第十九次全国代表大会召开时间为10月18日-24日。
                     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:06                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6266     2.6198      +0.68
      七天                     2.7564     2.7896      -3.32
                                                  
      14天                     4.0008     4.0014      -0.06
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.0500     2.6350     +41.50
                                                  
      七天                     3.8000     3.5550     +24.50
                                                  
      14天                     4.1000     4.0450      +5.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6500     2.6200      +3.00
                                                  
      七天                     3.2000     3.0000     +20.00
                                                  
      14天                     4.2000     4.2000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6340     2.6160      +1.80
                                                  
       七天                    2.8343     2.8341      +0.02
                                                  
       三个月                  4.3803     4.3793      +0.10
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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