中国货币市场：公开市场净投放助力资金面平稳，惟缴税未完预期依然谨慎

路透北京10月24日 - 虽例行缴税临近，但中国央行公开市场亦维持明显净投放，银行 间市场周二资金面整体依然平稳偏松，只是非银机构融入价格略有上升。交易员称，逆回购 大幅净投放对冲税期影响，不过面临缴税大月且临近月末，后期流动性依然不可掉以轻心。 他们并表示，中共十九大已经闭幕，公开市场维稳措施料亦进入尾声，央行将恢复资金 紧平衡态势，而且税款上缴叠加大量逆回购到期，短期资金面预期仍谨慎。 华东一银行交易员称，今日资金面跟昨日整体无异，银行间利率水平亦表现稳定，“一 大早的时候大行不太出，感觉稍微有一点点紧，不过后来大行开始出了就好了，...但后面 还是不敢太乐观，总觉得缴税大月不会这么轻松过去的。” 她亦表示，流动性仍然较平稳，未有供需明显失衡的现象，但缴税的影响还未完全结束 ，同时后续逆回购大量到期时央行或恢复资金面紧平衡状态，市场预期偏谨慎。 中国央行稍早公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款和逆回购到期等因素的影响 ，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展2,500亿元人民币逆回购操作。其中七天期1,300 亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日将净投放1,400亿元。 华北一券商交易员则称，资金面依然偏松，但非银借钱价格较昨日小幅上升，“会议期 间借钱太容易了，都感觉不真实，隔夜这几天都是加权，今天小升了10bp，担心的是隔几天 ，资金还是会紧。” 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税 、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 中国共产党第十九次全国代表大会召开时间为10月18日-24日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6266 2.6198 +0.68 七天 2.7564 2.7896 -3.32 14天 4.0008 4.0014 -0.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0500 2.6350 +41.50 七天 3.8000 3.5550 +24.50 14天 4.1000 4.0450 +5.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.6200 +3.00 七天 3.2000 3.0000 +20.00 14天 4.2000 4.2000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6340 2.6160 +1.80 七天 2.8343 2.8341 +0.02 三个月 4.3803 4.3793 +0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)