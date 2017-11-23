中国货币市场：公开市场净投放短期资金好转，但跨月跨年预期难缓

路透上海11月23日 - 相较前日哀鸿遍野的市况，中国银行间市场周四早盘资金面有所好转，大行隔夜融出恢复提供支撑。不过交易员表示，考虑国库现金定存到期，今日公开市场净投放规模有限，且政策去杠杆导向不改，中长期流动性预期仍不佳，跨月、跨年资金需求较为刚性，接下来仍有继续推高资金价格的可能。 “早上有点紧，后来松了，大行有钱，”北京一基金交易员称。 华南一银行交易员也称，今日主要是隔夜供需情况比昨日好了很多，但七天回购价格仍旧走高，同业存单利率也是延续上涨，显示跨月、跨年流动性预期都不好，“早上看到非银七天都5.0%出了，还没跨月末，价格已经涨上来了。” 她表示，受流动性指标考核、MPA(宏观审慎评估)考核等影响，月末银行可能有钱也出不了，因此下旬仍然不敢松懈，尤其是非银需要警惕结构性的流动性压力；预计大多机构会提前备战跨月，“我们反正先把(跨月)缺口降下来，先跨一些过去，不会都靠隔夜。” 中国央行公开市场周四进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。据此计算，逆回购口径单日净投放1,000亿元。不过若考虑今日800亿元中央国库现金定存到期，单日净投放仅200亿元。 中国央行三季度货币政策执行报告指出，央行连续投放多少、连续回笼多少都是“削峰填谷”的表现，旨在熨平诸多因素对流动性的影响，并不代表货币政策取向发生变化；市场主体应不断增强流动性风险意识，科学规划流动性特别是前瞻安排跨季资金来源，“滚隔夜”弥补中长期流动性缺口的过度错配行为和以短搏长过度加杠杆的激进交易策略并不可取。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7774 2.8312 -5.38 七天 2.8573 2.8967 -3.94 14天 4.9606 4.6823 +27.83 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9300 4.9100 +2.00 七天 4.9900 4.8450 +14.50 14天 4.9500 4.9900 -4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8000 0.00 七天 3.0800 3.4400 -36.00 14天 5.0300 4.8000 +23.00 Shibor 其中:隔夜 2.8030 2.8090 -0.60 七天 2.8710 2.8680 +0.30 三个月 4.6518 4.6375 +1.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)