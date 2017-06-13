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2 个月前
中国货币市场：公开市场投放保驾宽松流动性，跨月资金仍显紧俏
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2017年6月13日 / 凌晨4点37分 / 2 个月前

中国货币市场：公开市场投放保驾宽松流动性，跨月资金仍显紧俏

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海6月13日 - 中国银行间市场周二资金面维持较为宽松局面，公开市场今日虽无
到期，但央行仍维持逆回购操作以维稳半年末流动性；不过市场上跨月资金仍显紧俏，利率
亦高企。
    
    交易员并指出，央行近期为减缓半年末资金压力，加强投放力度，而且官媒也不断释放
维稳信号，预计年末资金总量压力总体可控，但因银行对未来负债稳定性的疑虑仍未消，中
长期资金价格料难有明显下行动力。

   “早上有点紧张，央妈（央行）一放钱就不紧了。出1M（一个月）的资金多了，但是价
格还是居高不下，”北京一保险机构交易员称。
    
    央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期为400
亿元。据此计算，单日净投放500亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,100
亿元逆回购到期；此外周五（16日）有2,070亿元MLF到期，周四（15日）还有600亿元三个
月期国库现金定期存款到期。
    
    华东一银行交易员表示，最近央行的态度确实有很大软化，比如今日公开市场没有逆回
购到期，如果放在5月可能就不进行操作了，但今天还是放了几百亿资金，表明央行对半年
末资金面小心呵护的态度。 
    
    中国央行旗下媒体金融时报上周六发表时评文章称，在当前货币政策操作保持流动性“
不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的
流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重
演。
    
    上述银行交易员并谈到，尽管整体资金面问题不大，但目前跨月资金还是供不应求，这
周股份制银行发行的三个月期同业存单利率略有下降，幅度在5个基点（bp）以内，不过降
价之后需求情况明显没有前几日那么强。
    
    “这个月（同业存单）到期量还是很多，投资人觉得现在发行量还远远不够（弥补到期
量），后面还是会发很多，所以双方可能也有一个博弈的过程，”她表示。
    
    她并指出，本周的关注焦点还是美联储（FED）可能升息后中国央行是否跟进调整逆回
购等市场基准利率，“如果加利率，也算是预期之内，市场可以接受，比市场利率还是低很
多；如果不加，会被当做利好，现券那边情绪已经起来了，可能会进一步推动，但从去杠杆
的角度看，可能就不是很有利。”
    
    路透对100名分析师的调查显示，美联储在6月13-14日会议上肯定会升息25个基点。
         
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59                 今日(%)     上日(%)      变动(bp)
                                                                 
 质押式回购加权平均利率                                          
     其中：隔夜                   2.8087     2.8256        -1.69 
           七天                   2.9631     2.9563         0.68 
           14天                   3.8915     3.9129        -2.14 
 上海证交所质押式回购利率                                        
        其中:隔夜                 3.2500     3.1650         8.50 
             七天                 3.4950     3.4350         6.00 
            14天                  3.8800     3.8800         0.00 
 回购定盘利率                                                    
    其中:隔夜                     2.8300     2.8300         0.00 
         七天                     3.4400     3.4400         0.00 
        14天                      3.9500     3.9000         5.00 
 Shibor                                                          
        其中:隔夜                 2.8320     2.8302         0.18 
             七天                 2.9000     2.8968         0.32 
           三个月                 4.7827     4.7763         0.64 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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