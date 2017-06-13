中国货币市场：公开市场投放保驾宽松流动性，跨月资金仍显紧俏

路透上海6月13日 - 中国银行间市场周二资金面维持较为宽松局面，公开市场今日虽无 到期，但央行仍维持逆回购操作以维稳半年末流动性；不过市场上跨月资金仍显紧俏，利率 亦高企。 交易员并指出，央行近期为减缓半年末资金压力，加强投放力度，而且官媒也不断释放 维稳信号，预计年末资金总量压力总体可控，但因银行对未来负债稳定性的疑虑仍未消，中 长期资金价格料难有明显下行动力。 “早上有点紧张，央妈（央行）一放钱就不紧了。出1M（一个月）的资金多了，但是价 格还是居高不下，”北京一保险机构交易员称。 央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期为400 亿元。据此计算，单日净投放500亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,100 亿元逆回购到期；此外周五（16日）有2,070亿元MLF到期，周四（15日）还有600亿元三个 月期国库现金定期存款到期。 华东一银行交易员表示，最近央行的态度确实有很大软化，比如今日公开市场没有逆回 购到期，如果放在5月可能就不进行操作了，但今天还是放了几百亿资金，表明央行对半年 末资金面小心呵护的态度。 中国央行旗下媒体金融时报上周六发表时评文章称，在当前货币政策操作保持流动性“ 不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的 流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重 演。 上述银行交易员并谈到，尽管整体资金面问题不大，但目前跨月资金还是供不应求，这 周股份制银行发行的三个月期同业存单利率略有下降，幅度在5个基点（bp）以内，不过降 价之后需求情况明显没有前几日那么强。 “这个月（同业存单）到期量还是很多，投资人觉得现在发行量还远远不够（弥补到期 量），后面还是会发很多，所以双方可能也有一个博弈的过程，”她表示。 她并指出，本周的关注焦点还是美联储（FED）可能升息后中国央行是否跟进调整逆回 购等市场基准利率，“如果加利率，也算是预期之内，市场可以接受，比市场利率还是低很 多；如果不加，会被当做利好，现券那边情绪已经起来了，可能会进一步推动，但从去杠杆 的角度看，可能就不是很有利。” 路透对100名分析师的调查显示，美联储在6月13-14日会议上肯定会升息25个基点。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8087 2.8256 -1.69 七天 2.9631 2.9563 0.68 14天 3.8915 3.9129 -2.14 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2500 3.1650 8.50 七天 3.4950 3.4350 6.00 14天 3.8800 3.8800 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8300 2.8300 0.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 3.9500 3.9000 5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8320 2.8302 0.18 七天 2.9000 2.8968 0.32 三个月 4.7827 4.7763 0.64 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)