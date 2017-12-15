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中国货币市场：公开市场添量助益短期流动性，跨年供给仍少且价高
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#亚洲
December 15, 2017 / 3:57 AM / 2 days ago

中国货币市场：公开市场添量助益短期流动性，跨年供给仍少且价高

2 分钟阅读

    路透上海12月15日 - 继上日提早布局MLF后，中国央行公开市场周五单日再净投放1,500亿，助益银行间
市场短期流动性，早盘年内资金供给充分，包括非银机构在内融资压力均不大。不过跨年方面，因尚有一定不
确定性，目前供给稀少且价格仍高企。
    
    上海一银行交易员称，今日“央行(公开市场)投放的比想像的要多，今天不是没有逆回购到期嘛，还做了
这么多。”
    
    对于后市，她指出，从近期央行操作情况来看，平稳度过缴税期问题不大，下一步可关注年底前流动性变
化。
    
    今日公开市场无逆回购到期，但央行还是进行了1,500亿元人民币逆回购操作，以对冲税收和金融机构缴
存法定存款准备金等因素影响。据此计算，本周全口径(考虑MLF)净投放规模达3,680亿元。
    
    上海一券商交易员也表示，早盘针对非银机构的隔夜、七天，以及10天左右的都有供给，且价格尚可，惟
跨年底的资金少见。
    
    另外，在央行上日上调公开市场逆回购等利率后，今日银行间七天期品种开盘价格未变，依旧维持在2.65
%水平。       
                  
    根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限
为12月15日(周五)。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:32              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.6857    2.8114     -12.57
     七天                    2.9066    2.8998      +0.68
     14天                    4.1617    4.2044      -4.27
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   3.8050    3.6850     +12.00
     七天                    4.1900    4.1400      +5.00
     14天                    5.3750    4.5050     +87.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                   2.7000    2.8200     -12.00
     七天                    3.4000    3.4400      -4.00
     14天                    4.2000    4.4000     -20.00
                                                
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.7240    2.8030      -7.90
     七天                    2.8710    2.8680      +0.30
     三个月                  4.8175    4.8144      +0.31
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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