中国货币市场：公开市场添量助益短期流动性，跨年供给仍少且价高

路透上海12月15日 - 继上日提早布局MLF后，中国央行公开市场周五单日再净投放1,500亿，助益银行间 市场短期流动性，早盘年内资金供给充分，包括非银机构在内融资压力均不大。不过跨年方面，因尚有一定不 确定性，目前供给稀少且价格仍高企。 上海一银行交易员称，今日“央行(公开市场)投放的比想像的要多，今天不是没有逆回购到期嘛，还做了 这么多。” 对于后市，她指出，从近期央行操作情况来看，平稳度过缴税期问题不大，下一步可关注年底前流动性变 化。 今日公开市场无逆回购到期，但央行还是进行了1,500亿元人民币逆回购操作，以对冲税收和金融机构缴 存法定存款准备金等因素影响。据此计算，本周全口径(考虑MLF)净投放规模达3,680亿元。 上海一券商交易员也表示，早盘针对非银机构的隔夜、七天，以及10天左右的都有供给，且价格尚可，惟 跨年底的资金少见。 另外，在央行上日上调公开市场逆回购等利率后，今日银行间七天期品种开盘价格未变，依旧维持在2.65 %水平。 根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限 为12月15日(周五)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6857 2.8114 -12.57 七天 2.9066 2.8998 +0.68 14天 4.1617 4.2044 -4.27 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8050 3.6850 +12.00 七天 4.1900 4.1400 +5.00 14天 5.3750 4.5050 +87.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.8200 -12.00 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 4.2000 4.4000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7240 2.8030 -7.90 七天 2.8710 2.8680 +0.30 三个月 4.8175 4.8144 +0.31 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)