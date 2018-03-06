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March 6, 2018 / 3:46 AM / a day ago

中国货币市场：公开市场续停隔夜供给充裕，七天以上略少跨月预期谨慎

2 分钟阅读

    路透上海3月6日 - 中国央行周二稍早表示银行体系流动性总量处于较高水平，公开市
场继续暂停操作。银行间市场早盘隔夜供给充裕，七天及以上期限相对略少，但无碍短期总
体宽松态势。
    
    交易员称，本月有两笔中期借贷便利(MLF)到期，美联储也将在下旬公布议息决定，后
者与“两会”结束时间较为接近，加之季末MPA(宏观审慎评估)考核因素，即使是存款类机
构也不敢掉以轻心。
    
    北京一银行交易员表示，短期来看，资金面仍属宽松，“隔夜很充足，七天以上期限供
给少一些，大家对两会后持谨慎态度。”
    
    央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作，为
连续第二日暂停操作。另据统计，3月MLF到期总量为2,950亿元人民币，其中本周三(7日)到
期1,055亿元，3月16日到期1,895亿元。
    
    按照日程，中国全国人大会议将于3月20日闭幕；3月20日至3月21日美联储将举行为期
两天的议息会议，并在21日宣布利率决定。
     
    以下为主要货币市场利率报价： 
 北京时间11:32               今日(%  上日(%  变动(bp
                               )       )        )
 质押式回购加权平均利率                         
 其中:隔夜                     2.59    2.63    -4.05
     七天                      2.83    2.88    -4.74
     14天                      3.75    3.74    +0.87
 上海证交所质押式回购利率                           
 其中:隔夜                     3.14    3.16    -2.00
     七天                      3.30    3.45   -15.00
     14天                      3.52    3.54    -2.50
 回购定盘利率                                       
 其中:隔夜                     2.60    2.65    -5.00
     七天                      3.10    3.30   -20.00
     14天                      3.80    3.80    +0.00
 Shibor                                             
 其中:隔夜                     2.62    2.65    -3.50
     七天                      2.89    2.89    -0.80
     三个月                    4.73    4.72    +1.12
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇 
审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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