中国货币市场：公开市场续停隔夜供给充裕，七天以上略少跨月预期谨慎

路透上海3月6日 - 中国央行周二稍早表示银行体系流动性总量处于较高水平，公开市 场继续暂停操作。银行间市场早盘隔夜供给充裕，七天及以上期限相对略少，但无碍短期总 体宽松态势。 交易员称，本月有两笔中期借贷便利(MLF)到期，美联储也将在下旬公布议息决定，后 者与“两会”结束时间较为接近，加之季末MPA(宏观审慎评估)考核因素，即使是存款类机 构也不敢掉以轻心。 北京一银行交易员表示，短期来看，资金面仍属宽松，“隔夜很充足，七天以上期限供 给少一些，大家对两会后持谨慎态度。” 央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作，为 连续第二日暂停操作。另据统计，3月MLF到期总量为2,950亿元人民币，其中本周三(7日)到 期1,055亿元，3月16日到期1,895亿元。 按照日程，中国全国人大会议将于3月20日闭幕；3月20日至3月21日美联储将举行为期 两天的议息会议，并在21日宣布利率决定。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(% 上日(% 变动(bp ) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.59 2.63 -4.05 七天 2.83 2.88 -4.74 14天 3.75 3.74 +0.87 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.14 3.16 -2.00 七天 3.30 3.45 -15.00 14天 3.52 3.54 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.60 2.65 -5.00 七天 3.10 3.30 -20.00 14天 3.80 3.80 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.62 2.65 -3.50 七天 2.89 2.89 -0.80 三个月 4.73 4.72 +1.12 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇 审校 林高丽)