中国货币市场：公开市场续小幅净回笼资金面基本平衡，隔夜供给仍不松

路透上海3月2日 - 中国公开市场周五连续第二日小幅净回笼，银行间市场资金面早盘一度仍偏紧，但随后供给逐步增多，流动性回归基本平衡；不过隔夜资金依旧不算宽松。 交易员并指出，公开市场净回笼力度虽不大，但由于市场已习惯了央行在今年前两月的温和态度，因此预期也转向偏谨慎。3月末又面临跨季，预计全月资金面难再现宽松，基本将维持相对平衡局面。 “早上还是偏紧，后来好一点，需求慢慢都平了，”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员表示，今日流动性较昨日稍好，基本算是平衡状态，但银行的隔夜供给仍不充裕，相对而言七天资金倒是不少。 央行公开市场今日进行总额900亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿，28天期300亿，63天期200亿。据此计算，公开市场本周将净投放1,200亿元，单日则净回笼200亿元；上日则为净回笼100亿元。 上述银行交易员并谈到，公开市场最近两日净回笼虽然只是象征性的，但与1-2月央行宽松的态度相比，市场心理难免有落差，“3月估计不会像前两个月那么舒服了，不过两会期间也不会太紧，还是维稳吧。” 中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(% 上日(% 变动(bp) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.76 2.69 +7.12 七天 2.89 2.89 -0.42 14天 3.72 3.64 +8.20 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.20 3.07 +13.50 七天 3.39 3.39 +0.50 14天 3.47 3.51 -4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.78 2.70 +8.00 七天 3.30 3.20 +10.00 14天 3.75 3.80 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.77 2.69 +8.20 七天 2.90 2.90 +0.10 三个月 4.72 4.72 +0.37 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)