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March 2, 2018 / 4:02 AM / 2 days ago

中国货币市场：公开市场续小幅净回笼资金面基本平衡，隔夜供给仍不松

2 分钟阅读

    路透上海3月2日 - 中国公开市场周五连续第二日小幅净回笼，银行间市场资金面早盘一度仍偏紧，但随后供给逐步增多，流动性回归基本平衡；不过隔夜资金依旧不算宽松。
    
    交易员并指出，公开市场净回笼力度虽不大，但由于市场已习惯了央行在今年前两月的温和态度，因此预期也转向偏谨慎。3月末又面临跨季，预计全月资金面难再现宽松，基本将维持相对平衡局面。

    “早上还是偏紧，后来好一点，需求慢慢都平了，”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金交易员表示，今日流动性较昨日稍好，基本算是平衡状态，但银行的隔夜供给仍不充裕，相对而言七天资金倒是不少。
    
    央行公开市场今日进行总额900亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿，28天期300亿，63天期200亿。据此计算，公开市场本周将净投放1,200亿元，单日则净回笼200亿元；上日则为净回笼100亿元。
        
    上述银行交易员并谈到，公开市场最近两日净回笼虽然只是象征性的，但与1-2月央行宽松的态度相比，市场心理难免有落差，“3月估计不会像前两个月那么舒服了，不过两会期间也不会太紧，还是维稳吧。”
         
    中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。
              
    以下为主要货币市场利率报价:           
 北京时间11:45              今日(%  上日(%  变动(bp)
                              )       )     
 质押式回购加权平均利率                         
 其中:隔夜                    2.76    2.69      +7.12
     七天                     2.89    2.89      -0.42
     14天                     3.72    3.64      +8.20
 上海证交所质押式回购利率                            
 其中:隔夜                    3.20    3.07     +13.50
     七天                     3.39    3.39      +0.50
     14天                     3.47    3.51      -4.00
 回购定盘利率                                        
 其中:隔夜                    2.78    2.70      +8.00
     七天                     3.30    3.20     +10.00
     14天                     3.75    3.80      -5.00
                                            
 Shibor                                              
 其中:隔夜                    2.77    2.69      +8.20
     七天                     2.90    2.90      +0.10
     三个月                   4.72    4.72      +0.37
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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