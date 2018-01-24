中国货币市场：公开市场转为净回笼无碍资金充裕，春节前预期暂平稳

路透上海1月24日 - 中国银行间市场周三流动性仍宽松无虞；虽考虑MLF到期央行公开市场转为单日净回笼，但无碍资金面充裕局面。交易员称，除14天期回购利率因跨月因素非银机构拆借仍需加点外，隔夜和七天期加权价格融入均问题不大，明日定向降准实施在即，短期预期尚属平稳。 “资金还是挺松的，...现在大家的关注点是跨月和跨春节，今天在4.7%的价格先借了一部分14天跨月(资金)，就是略贵一点，”华南一券商交易员称。 央行今日公告称，目前银行体系流动性总量较高，可一定程度吸收央行逆回购及MLF到期等因素的影响，今日开展了2,200亿元逆回购操作。今日有逆回购1,700亿元和MLF(中期借贷便利)1,070亿元到期；据此计算，公开市场单日为净回笼570亿元。 “现在借5%以上的跨月还挺充裕的，就是价格贵。春节前这段时间，大家的预期都不会太紧吧，”上海另一券商交易员表示，央行也说目前流动性总量较高，资金面感觉不用太担心，央行现在操作很精准，基本就是紧平衡，这个总基调是不会变。 中国今年春节假期为2月15日至2月21日。 中国央行上周明确，有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于1月25日(本周四)全面实施。​​​​央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。 央行去年底公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5500 2.5702 -2.02 七天 2.7795 2.8373 -5.78 14天 4.1894 4.2237 -3.43 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2800 3.4800 -20.00 七天 3.8100 3.7400 +7.00 14天 4.0500 4.1700 -12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.6000 -3.00 七天 3.0000 3.0000 +0.00 14天 4.2200 4.3000 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.5740 2.6020 -2.80 七天 2.8320 2.8630 -3.10 三个月 4.7267 4.7163 +1.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)