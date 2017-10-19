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中国货币市场：公开市场连续第三日净投放，资金继续宽松预期平稳
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2017年10月19日 / 凌晨4点31分 / 6 天前

中国货币市场：公开市场连续第三日净投放，资金继续宽松预期平稳

2 分钟阅读

    路透上海10月19日 - 中国“十九大”召开第二日，央行公开市场操作稍早净投放1,000
亿元，为连续第三日净投放，银行间资金面维持宽松。交易员称，10月税期较晚、本周压力
暂有限，央行逆回购操作放量或仍有维稳意味。
    
    “特别松，松到飞起，十九大期间央妈在保流动性吧，虽说逆回购是要对冲税期，也是
明显提前了，”上海一基金交易员称。
    
    上海一券商交易员称，资金总体宽松，X-REPO(质押式回购匿名点击交易)上隔夜供给不
少，“差不多开盘价，低于开盘的也有，就是比较难点到”。
    
    她提到，受缴税预期影响，市场对月末流动性偏谨慎，跨月的14天资金价格仍然在涨，
惟涨幅不及前两日。
    
    中国央行周四公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款和逆回购到期等因素的影响，维
护银行体系流动性基本稳定，今日进行1,400亿元逆回购操作，其中七天800亿元，14天600
亿元，据此计算单日净投放1,000亿元。
    
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税
、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。    
    
    中国共产党第十九次全国代表大会昨日(18日)上午开幕，中国国家主席习近平表示，中
国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国央行行长周小川周四表示
，中国企业部门杠杆率偏高，要防范地方政府融资平台的变相债务问题，而去杠杆要将总量
阀门把握好。
            
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:52               今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     2.5587   2.5764     -1.77
      七天                      2.8381   2.8711     -3.30
      14天                      4.0347   3.8682    +16.65
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     2.6700   2.5350    +13.50
      七天                      3.0400   3.0950     -5.50
      14天                      3.8600   4.0300    -17.00
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.5700   2.5900     -2.00
      七天                      3.1000   3.2400    -14.00
      14天                      4.2000   3.8500    +35.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.5920   2.5960     -0.40
      七天                      2.8405   2.8468     -0.63
      三个月                    4.3737   4.3729     +0.08
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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