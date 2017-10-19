中国货币市场：公开市场连续第三日净投放，资金继续宽松预期平稳

路透上海10月19日 - 中国“十九大”召开第二日，央行公开市场操作稍早净投放1,000 亿元，为连续第三日净投放，银行间资金面维持宽松。交易员称，10月税期较晚、本周压力 暂有限，央行逆回购操作放量或仍有维稳意味。 “特别松，松到飞起，十九大期间央妈在保流动性吧，虽说逆回购是要对冲税期，也是 明显提前了，”上海一基金交易员称。 上海一券商交易员称，资金总体宽松，X-REPO(质押式回购匿名点击交易)上隔夜供给不 少，“差不多开盘价，低于开盘的也有，就是比较难点到”。 她提到，受缴税预期影响，市场对月末流动性偏谨慎，跨月的14天资金价格仍然在涨， 惟涨幅不及前两日。 中国央行周四公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款和逆回购到期等因素的影响，维 护银行体系流动性基本稳定，今日进行1,400亿元逆回购操作，其中七天800亿元，14天600 亿元，据此计算单日净投放1,000亿元。 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税 、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 中国共产党第十九次全国代表大会昨日(18日)上午开幕，中国国家主席习近平表示，中 国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国央行行长周小川周四表示 ，中国企业部门杠杆率偏高，要防范地方政府融资平台的变相债务问题，而去杠杆要将总量 阀门把握好。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5587 2.5764 -1.77 七天 2.8381 2.8711 -3.30 14天 4.0347 3.8682 +16.65 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6700 2.5350 +13.50 七天 3.0400 3.0950 -5.50 14天 3.8600 4.0300 -17.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5900 -2.00 七天 3.1000 3.2400 -14.00 14天 4.2000 3.8500 +35.00 Shibor 其中:隔夜 2.5920 2.5960 -0.40 七天 2.8405 2.8468 -0.63 三个月 4.3737 4.3729 +0.08 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)