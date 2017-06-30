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中国货币市场：半年末最后一日流动性紧平衡，非银融入跨月资金难且贵
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2017年6月30日 / 凌晨4点07分 / 1 个月前

中国货币市场：半年末最后一日流动性紧平衡，非银融入跨月资金难且贵

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月30日 - 半年末最后一个交易日，中国银行间市场周五资金面整体呈紧平衡
。结构性供需矛盾相对明显，非银机构融入七天以内的跨月资金难度较大，利率也较此前两
日有所上浮；交易所市场上的隔夜回购利率亦持续高位运行。
    
    交易员并指出，从市场流动性总量来看，安度月末时点应该问题不大，不过今日公开市
场逆回购到期量大增，但央行以“财政支出力度进一步加大”为由继续按兵不动，结合此前
几周预先投放跨月资金的操作，其削峰填谷的态度较为明确，进入7月后资金面也难现明显
宽松局面。
    
    华东一银行交易员称，“今天不松，七天内需求都比较多，也不算太紧。主要是前几天
太舒服，这个季末已经过得算很轻松了。”
    
    北京一保险机构交易员谈到，今日隔夜资金又贵又紧张，成交量较少，七天资金相对好
一些，“钱是有的，只是大家都不愿出的太便宜，毕竟之前跨季度的成本在那儿。”
    
    她并透露，目前非银机构融入跨月资金的利率在5.5-6.0%之间。
    
    上述银行交易员表示，今日到期逆回购达1,600亿元，央行未续做有些意外，不过目前
市场上资金总量应该是足够的，虽然有些结构性紧张，但无碍平稳跨半年末的大局。

    中国央行周五公告称，临近月末时点财政支出力度进一步加大，对冲央行逆回购到期后
银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第六日暂停操作；据
此计算，本周净回笼3,300亿元人民币，创逾四个半月单周新高。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59             今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中：隔夜                  2.6410    2.4935       14.75 
       七天                  2.8702    2.9112       -4.10 
       14天                  3.7566    3.9024      -14.58 
 上海证交所质押式回购利率                                 
    其中:隔夜                8.1950    7.3650       83.00 
         七天                5.4700    5.7500      -28.00 
        14天                 4.3100    4.7700      -46.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.6300    2.5000       13.00 
                        >                       
     七天                    3.9000    3.0000       90.00 
    14天                     3.8000    4.5000      -70.00 
 Shibor                                                   
    其中:隔夜                2.6180    2.5390        7.90 
         七天                2.8455    2.8507       -0.52 
       三个月                4.5009    4.5211       -2.02 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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