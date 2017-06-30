中国货币市场：半年末最后一日流动性紧平衡，非银融入跨月资金难且贵

路透上海6月30日 - 半年末最后一个交易日，中国银行间市场周五资金面整体呈紧平衡 。结构性供需矛盾相对明显，非银机构融入七天以内的跨月资金难度较大，利率也较此前两 日有所上浮；交易所市场上的隔夜回购利率亦持续高位运行。 交易员并指出，从市场流动性总量来看，安度月末时点应该问题不大，不过今日公开市 场逆回购到期量大增，但央行以“财政支出力度进一步加大”为由继续按兵不动，结合此前 几周预先投放跨月资金的操作，其削峰填谷的态度较为明确，进入7月后资金面也难现明显 宽松局面。 华东一银行交易员称，“今天不松，七天内需求都比较多，也不算太紧。主要是前几天 太舒服，这个季末已经过得算很轻松了。” 北京一保险机构交易员谈到，今日隔夜资金又贵又紧张，成交量较少，七天资金相对好 一些，“钱是有的，只是大家都不愿出的太便宜，毕竟之前跨季度的成本在那儿。” 她并透露，目前非银机构融入跨月资金的利率在5.5-6.0%之间。 上述银行交易员表示，今日到期逆回购达1,600亿元，央行未续做有些意外，不过目前 市场上资金总量应该是足够的，虽然有些结构性紧张，但无碍平稳跨半年末的大局。 中国央行周五公告称，临近月末时点财政支出力度进一步加大，对冲央行逆回购到期后 银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第六日暂停操作；据 此计算，本周净回笼3,300亿元人民币，创逾四个半月单周新高。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6410 2.4935 14.75 七天 2.8702 2.9112 -4.10 14天 3.7566 3.9024 -14.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 8.1950 7.3650 83.00 七天 5.4700 5.7500 -28.00 14天 4.3100 4.7700 -46.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.6300 2.5000 13.00 > 七天 3.9000 3.0000 90.00 14天 3.8000 4.5000 -70.00 Shibor 其中:隔夜 2.6180 2.5390 7.90 七天 2.8455 2.8507 -0.52 三个月 4.5009 4.5211 -2.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)