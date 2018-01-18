FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#海航
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 18, 2018 / 4:12 AM / a day ago

中国货币市场：大行融出偏少流动性未缓，关注下周定向降准资金释放效果

2 分钟阅读

    路透上海1月18日 - 中国央行公开市场周四继续维持较强力度净投放，同时缴税影响已
基本结束，但银行间市场仍未见明显缓和。大行融出偏少，小型存款类机构平头寸压力依旧
不小，非银机构融入价格也维持在较高水平。
    
    交易员指出，距春节长假已不足一个月，在先跨月后跨春节的连续影响下，资金仍面临
持续压力，不过近期央行公开市场补血相当及时，显示央行维稳春节前流动性的决心，下周
还会有定向降准资金释放，将对资金面提供进一步补充。
    
    “没有什么特别明显的缓解，（缴税影响）按理说差不多了，但大行出的少。下周跨月
需求要起来了，紧接着又要春节备付，不会有什么喘息机会。”华东一银行交易员称。
    
    北京一券商交易员表示，今日非银机构融入隔夜资金的利率仍在4%附近。虽然短期压力
依旧，但感觉资金面势头会往好的方向发展，因为央行最近投放的力度一直较强，而且下周
还有定向降准资金投放。
    
    中国央行周三称，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于20
18年1月25日全面实施。央行去年9月30日发布通知称，决定自2018年起对普惠金融实施定向
降准政策，但当时并没有明确具体时间。​​​​
    
    中国央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,
000亿元左右。
    
    上述银行交易员谈到，考虑到春节长假提现需求较为集中，节前资金仍会维持在紧平衡
或偏紧的局面，但在央行的呵护下，市场波动会在合理范围内，“情绪上一定是谨慎，但最
后肯定也过得去，不会失控。”
    
    自上周四起，央行在公开市场开始连续净投放。按逆回购和中期借贷便利(MLF)全口径
统计，本周前四天累计净投放资金已逾7,000亿元人民币。
    
    以下为主要货币市场利率报价：            
 北京时间11:58             今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中：隔夜                  2.7461    2.7670       -2.09 
       七天                  2.8618    2.8343        2.75 
       14天                  4.4374    4.4736       -3.62 
 上海证交所质押式回购利率                                 
    其中:隔夜                4.1900    4.0300       16.00 
         七天                4.2800    4.3200       -4.00 
        14天                 4.5850    4.6350       -5.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.7900    2.8000       -1.00 
                        >                       
     七天                    3.4900    3.2500       24.00 
    14天                     4.5000    4.5000        0.00 
 Shibor                                                   
    其中:隔夜                2.7655    2.7650        0.05 
         七天                2.8780    2.8780        0.00 
       三个月                4.7044    4.6935        1.09 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below