中国货币市场：大行融出偏少流动性未缓，关注下周定向降准资金释放效果

路透上海1月18日 - 中国央行公开市场周四继续维持较强力度净投放，同时缴税影响已 基本结束，但银行间市场仍未见明显缓和。大行融出偏少，小型存款类机构平头寸压力依旧 不小，非银机构融入价格也维持在较高水平。 交易员指出，距春节长假已不足一个月，在先跨月后跨春节的连续影响下，资金仍面临 持续压力，不过近期央行公开市场补血相当及时，显示央行维稳春节前流动性的决心，下周 还会有定向降准资金释放，将对资金面提供进一步补充。 “没有什么特别明显的缓解，（缴税影响）按理说差不多了，但大行出的少。下周跨月 需求要起来了，紧接着又要春节备付，不会有什么喘息机会。”华东一银行交易员称。 北京一券商交易员表示，今日非银机构融入隔夜资金的利率仍在4%附近。虽然短期压力 依旧，但感觉资金面势头会往好的方向发展，因为央行最近投放的力度一直较强，而且下周 还有定向降准资金投放。 中国央行周三称，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于20 18年1月25日全面实施。央行去年9月30日发布通知称，决定自2018年起对普惠金融实施定向 降准政策，但当时并没有明确具体时间。​​​​ 中国央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3, 000亿元左右。 上述银行交易员谈到，考虑到春节长假提现需求较为集中，节前资金仍会维持在紧平衡 或偏紧的局面，但在央行的呵护下，市场波动会在合理范围内，“情绪上一定是谨慎，但最 后肯定也过得去，不会失控。” 自上周四起，央行在公开市场开始连续净投放。按逆回购和中期借贷便利(MLF)全口径 统计，本周前四天累计净投放资金已逾7,000亿元人民币。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7461 2.7670 -2.09 七天 2.8618 2.8343 2.75 14天 4.4374 4.4736 -3.62 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1900 4.0300 16.00 七天 4.2800 4.3200 -4.00 14天 4.5850 4.6350 -5.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7900 2.8000 -1.00 > 七天 3.4900 3.2500 24.00 14天 4.5000 4.5000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.7655 2.7650 0.05 七天 2.8780 2.8780 0.00 三个月 4.7044 4.6935 1.09 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)