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中国货币市场：央行净投放规模有限资金续紧，临近月末心态不佳
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2017年10月30日 / 凌晨4点00分 / 1 天前

中国货币市场：央行净投放规模有限资金续紧，临近月末心态不佳

2 分钟阅读

    路透上海10月30日 - 中国银行间市场周一资金面紧势有增无减，因央行在公开市场净
投放规模不大，主要大行出资有限。交易员表示，临近月末流动性一般均会收紧，加之本周
公开市场逆回购和MLF到期逾万亿重压，目前市场心态不佳。
    
    央行公开市场稍早进行了总额1,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天
期300亿元，63天期500亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。
    
    上海一银行交易员称，早盘资金面较为紧张，“大家都不太出(钱)，临近月末情绪不是
很好。”
    
    据路透统计，本周公开市场共有8,000亿元逆回购到期，其中今日到期1,100亿元。另外
，周五(11月3日)还有2,070亿元中期借贷便利(MLF)到期，按周共将自然回笼10,700亿元资
金。
    
    华北一地方性银行交易员补充说，除国开行外，其他大行出资寥寥，轧平头寸有一定难
度。明天是10月最后一个交易日，需要关注央行会不会加大净投放力度。
    
    非银机构方面，可跨月资金价格已达到5%以上，上海证券交易所国债质押式回购中，隔
夜和七天涨势明显，其中隔夜最新成交向7%迈进。
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间11:49              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.6939    2.7557      -6.18
  七天                       2.9030    2.8617      +4.13
 14天                        4.1716    4.2278      -5.62
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   6.9100    5.1350    +177.50
  七天                       5.1900    4.9050     +28.50
  14天                       4.4100    4.3400      +7.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                   2.7000    2.7500      -5.00
  七天                       3.4400    3.2900     +15.00
  14天                       4.4000    4.3500      +5.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.7200    2.7181      +0.19
 七天                        2.8880    2.8788      +0.92
 三个月                      4.3926    4.3901      +0.25
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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