中国货币市场：央行净投放规模有限资金续紧，临近月末心态不佳

路透上海10月30日 - 中国银行间市场周一资金面紧势有增无减，因央行在公开市场净 投放规模不大，主要大行出资有限。交易员表示，临近月末流动性一般均会收紧，加之本周 公开市场逆回购和MLF到期逾万亿重压，目前市场心态不佳。 央行公开市场稍早进行了总额1,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天 期300亿元，63天期500亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。 上海一银行交易员称，早盘资金面较为紧张，“大家都不太出(钱)，临近月末情绪不是 很好。” 据路透统计，本周公开市场共有8,000亿元逆回购到期，其中今日到期1,100亿元。另外 ，周五(11月3日)还有2,070亿元中期借贷便利(MLF)到期，按周共将自然回笼10,700亿元资 金。 华北一地方性银行交易员补充说，除国开行外，其他大行出资寥寥，轧平头寸有一定难 度。明天是10月最后一个交易日，需要关注央行会不会加大净投放力度。 非银机构方面，可跨月资金价格已达到5%以上，上海证券交易所国债质押式回购中，隔 夜和七天涨势明显，其中隔夜最新成交向7%迈进。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6939 2.7557 -6.18 七天 2.9030 2.8617 +4.13 14天 4.1716 4.2278 -5.62 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.9100 5.1350 +177.50 七天 5.1900 4.9050 +28.50 14天 4.4100 4.3400 +7.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.7500 -5.00 七天 3.4400 3.2900 +15.00 14天 4.4000 4.3500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7200 2.7181 +0.19 七天 2.8880 2.8788 +0.92 三个月 4.3926 4.3901 +0.25 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)