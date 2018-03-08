中国货币市场：央行单日净回笼但资金愈发宽裕，缴税前料难有波澜

路透上海3月8日 - 尽管中国央行公开市场周四暂停操作，单日净回笼千亿元人民币，但银行间市场资金面仍愈发宽裕。不仅隔夜期限供给泛滥，月内到期资金均充盈，预计在月中缴税影响来临前，宽松格局难有改变。 “今天比昨天还过分，14天以内（的资金）都很松，”北京一基金公司交易员称。 他并谈到，相较月内资金，跨月供给仍处紧平衡，主要还是价格问题，对非银机构融出要价在5%以上的仍较为普遍，因为目前距季末还有一段时间，“银行还不知道（MPA）指标能不能扛得住。” 上海一银行交易员表示，虽然今日公开市场净回笼，但规模相对于当前的宽松程度而言影响甚微，而下周前公开市场到期量又很少，在缴税前很难看到资金面收紧的因素。 中国央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,000亿元。 根据国家税务总局的办税日历，3月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为3月15日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.5413 2.5604 -1.91 七天 2.7242 2.8460 -12.18 14天 3.4666 3.4555 1.11 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8950 2.8850 1.00 七天 3.1500 3.2700 -12.00 14天 3.3900 3.4500 -6.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.5500 2.5900 -4.00 > 七天 2.9000 3.0000 -10.00 14天 3.5000 3.6000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.5700 2.5920 -2.20 七天 2.8620 2.8730 -1.10 三个月 4.7407 4.7364 0.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)