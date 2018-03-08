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March 8, 2018 / 4:04 AM / a day ago

中国货币市场：央行单日净回笼但资金愈发宽裕，缴税前料难有波澜

2 分钟阅读

    路透上海3月8日 - 尽管中国央行公开市场周四暂停操作，单日净回笼千亿元人民币，但银行间市场资金面仍愈发宽裕。不仅隔夜期限供给泛滥，月内到期资金均充盈，预计在月中缴税影响来临前，宽松格局难有改变。
    
    “今天比昨天还过分，14天以内（的资金）都很松，”北京一基金公司交易员称。
    
    他并谈到，相较月内资金，跨月供给仍处紧平衡，主要还是价格问题，对非银机构融出要价在5%以上的仍较为普遍，因为目前距季末还有一段时间，“银行还不知道（MPA）指标能不能扛得住。”
    
    上海一银行交易员表示，虽然今日公开市场净回笼，但规模相对于当前的宽松程度而言影响甚微，而下周前公开市场到期量又很少，在缴税前很难看到资金面收紧的因素。
    
    中国央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,000亿元。
    
    根据国家税务总局的办税日历，3月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为3月15日。
     
    以下为主要货币市场利率报价：         
 北京时间11:44             今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                  
 其中：隔夜                 2.5413    2.5604       -1.91 
       七天                 2.7242    2.8460      -12.18 
       14天                 3.4666    3.4555        1.11 
 上海证交所质押式回购利率                                
    其中:隔夜               2.8950    2.8850        1.00 
         七天               3.1500    3.2700      -12.00 
        14天                3.3900    3.4500       -6.00 
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.5500    2.5900       -4.00 
                        >                      
     七天                   2.9000    3.0000      -10.00 
    14天                    3.5000    3.6000      -10.00 
 Shibor                                                  
    其中:隔夜               2.5700    2.5920       -2.20 
         七天               2.8620    2.8730       -1.10 
       三个月               4.7407    4.7364        0.43 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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