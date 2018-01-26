中国货币市场：央行回笼力度大增无碍资金宽松，非银跨月价格回落

路透上海1月26日 - 中国央行周五公开市场净回笼规模增至2,700亿，但无碍银行间市 场资金面继续宽松，存款类机构融资可见在加权价格上减点，非银机构借入跨月资金价格亦 有所回落。 交易员称，上日开始实施定向降准，加之可能已有银行启用临时准备金动用安排(CRA) ，都支撑市场流动性。目前来看平稳跨月料无忧，下一步要继续关注春节前央行操作。 北京一银行交易员表示，央行在公开市场大规模净回笼未对市场造成压力，“现在市场 太松，再往后看看，春节取现需求还是挺大的。” 央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素 的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日净回笼2,700亿元，上日净回笼量1,200 亿。 上海一券商交易员透露，非银机构在银行间市场抵押AA级信用债借入资金，七天期价格 跌至4%下方，隔夜亦不到3%。 普惠金融定向降准周四(25日)全面实施，央行此前预计将释放长期流动性3,000亿元左 右。 另外，为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(C RA)工具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准 备金，使用期限30天。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:47 今日(%) 上日(% 变动(bp) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.52 2.54 -1.74 七天 2.87 2.91 -3.68 14天 3.90 3.90 -0.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.92 2.96 -4.50 七天 3.80 3.88 -8.00 14天 3.86 3.71 +15.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.54 2.56 -2.00 七天 3.36 3.05 +31.00 14天 3.90 4.10 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.55 2.56 -1.28 七天 2.84 2.85 -0.78 三个月 4.73 4.73 -0.25 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)