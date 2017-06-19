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2017年6月19日 / 凌晨3点57分 / 2 个月前

中国货币市场：央行大力投放维稳流动性，跨季资金价格稍有回落

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月19日 - 中国央行公开市场周一净投放逾千亿元，银行间市场流动性相对均衡，不过个别时点上仍有供需不匹配状况。由于14天期回购已能跨过半年末，加之央行持续投放令资金面预期有所缓和，跨季资金价格整体稍有回落。
    
    交易员并指出，在央行呵护下，半年末因素对流动性的冲击一直在可控范围内，预计政策暖意将延续至月末，安度本次时点考验的问题不大。
    
    “不紧不松吧，不是说想借随时能借到的，央行（公开市场）放了这么多，也没有很宽松，不过态度是明确的，”华东一银行交易员称。
    
    北京一券商交易员谈到，目前日内平头寸难度不算大，跨季供给量虽仍偏少，但较上周也有些好转，21天押利率债的回购价格今日回落至5.3%附近，上周在5.5%，“央妈是亲妈，再多放些，感觉跨季无忧了。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天400亿元，28天期为300亿元，利率均继续持稳。据此计算，单日净投放1,100亿元。    
    
    上述银行交易员并表示，今日14天回购已能跨季，21天和一个月的需求没有之前那么多了，但14天资金的供给也不多，出钱的机构还是想尽量出长的资金，供需双方估计仍有一个僵持的过程，但这至少说明市场心态已经好了很多。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:44               今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
   其中：隔夜                  2.8509    2.8605       -0.96 
         七天                  2.8364    2.9513      -11.49 
         14天                  4.0296    3.8819       14.77 
 上海证交所质押式回购利率                                   
      其中:隔夜                3.8850    3.7950        9.00 
           七天                4.1800    4.2050       -2.50 
          14天                 4.8850    4.6600       22.50 
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                    2.8500    2.8500        0.00 
       七天                    3.4000    3.3000       10.00 
      14天                     4.0000    4.0000        0.00 
 Shibor                                                     
      其中:隔夜                2.8635    2.8528        1.07 
           七天                2.9204    2.9140        0.64 
         三个月                4.7470    4.7613       -1.43 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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