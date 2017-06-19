中国货币市场：央行大力投放维稳流动性，跨季资金价格稍有回落

路透上海6月19日 - 中国央行公开市场周一净投放逾千亿元，银行间市场流动性相对均衡，不过个别时点上仍有供需不匹配状况。由于14天期回购已能跨过半年末，加之央行持续投放令资金面预期有所缓和，跨季资金价格整体稍有回落。 交易员并指出，在央行呵护下，半年末因素对流动性的冲击一直在可控范围内，预计政策暖意将延续至月末，安度本次时点考验的问题不大。 “不紧不松吧，不是说想借随时能借到的，央行（公开市场）放了这么多，也没有很宽松，不过态度是明确的，”华东一银行交易员称。 北京一券商交易员谈到，目前日内平头寸难度不算大，跨季供给量虽仍偏少，但较上周也有些好转，21天押利率债的回购价格今日回落至5.3%附近，上周在5.5%，“央妈是亲妈，再多放些，感觉跨季无忧了。” 中国央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天400亿元，28天期为300亿元，利率均继续持稳。据此计算，单日净投放1,100亿元。 上述银行交易员并表示，今日14天回购已能跨季，21天和一个月的需求没有之前那么多了，但14天资金的供给也不多，出钱的机构还是想尽量出长的资金，供需双方估计仍有一个僵持的过程，但这至少说明市场心态已经好了很多。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8509 2.8605 -0.96 七天 2.8364 2.9513 -11.49 14天 4.0296 3.8819 14.77 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8850 3.7950 9.00 七天 4.1800 4.2050 -2.50 14天 4.8850 4.6600 22.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8500 0.00 七天 3.4000 3.3000 10.00 14天 4.0000 4.0000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.8635 2.8528 1.07 七天 2.9204 2.9140 0.64 三个月 4.7470 4.7613 -1.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)