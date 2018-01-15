中国货币市场：央行投放超预期资金面紧势缓和，国库现金定存中标利率走高

路透上海1月15日 - 中国央行周一同时进行逆回购和MLF操作，全口径单日超预期净投 放2,655亿元，银行间市场早盘资金面紧势明显缓和。交易员称，缴税走款与中旬准备金补 缴叠加，流动性需求加大，央行及时对冲操作，继续为春节前流动性稳定提供支持。 不过稍早进行的三个月期国库现金定期存款招标，中标利率4.70%较上次高出10个bp， 反映中长期流动性仍有压力。 “缴税开始走款了，加上今天缴准挺多的，一早特别紧，而且逆回购刚出来时，还有猜M LF可能不续的；不过后来看(MLF操作)量很大呀，接着就陆续都在出了，这会儿差不多都平 了，”华南一银行交易员称。 她表示，参考春节假期安排及提现高峰，推测为期30天的临时准备金工具可能在1月下 旬实施，而1月内MLF第二批到期(1月24日)前，此次超额续做的MLF也会支撑资金面平稳度过 中旬的缴税和缴准关口。春节前资金面不会出现太大波动，预计可以保持紧平衡。 中国央行周一公告称，为对冲税期高峰等因素影响，今日公开市场进行了3,980亿元人 民币一年期中期借贷便利(MLF)操作及1,500亿元逆回购。其中，MLF操作量明显高于本月到 期总量2,895亿元，中标利率持稳在3.25%。据此计算，今日公开市场全口径净投放2,655亿 元。 央行表示，目前处于税期高峰，叠加金融机构缴存法定存款准备金、央行逆回购和MLF 到期等因素，银行体系流动性总量降幅较大；为对冲以上因素影响，维护银行体系流动性合 理稳定，在考虑商业银行灵活有序使用“临时准备金动用安排（CRA）”的基础上，今日开 展上述逆回购和MLF操作。 “量那么多，说明央行也觉得这周巨紧，还是要小心的，”上海一基金交易员称。 根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为1月15日。 不过，三个月以上Shibor利率周一均小幅涨，中长期资金面预期仍不乐观。中国财政部 与央行稍早进行的800亿元人民币三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率为4.70% ，较上次(2017年11月17日)的98天期利率上涨10个基点(bp)。 中金固收点评称，考虑缴准此次国库现金定存实际资金成本接近5.15%~5.2%，反映商业 银行对存款需求较强，印证商业银行一季度负债端压力仍较大。一方面是贷款年初集中投放 ，对负债需求较大；另外各种监管政策，尤其是银监会流动性新规的流动性匹配率考核推动 银行回到传统存贷款业务，存款在充监管指标方面的价值也相应提升。 中国央行调查统计司司长阮健弘上周五表示，当前货币信贷运行总体正常，央行将继续 实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长， 保持流动性合理稳定。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:42 今日(% 上日(% 变动(bp) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7743 2.8355 -6.12 七天 2.7993 2.9043 -10.50 14天 4.1085 3.9987 +10.98 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3800 2.9250 +45.50 七天 3.7650 3.4500 +31.50 14天 3.9500 3.7950 +15.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8500 -5.00 七天 3.0000 3.4500 -45.00 14天 4.1000 4.0000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7940 2.8300 -3.60 七天 2.8600 2.8640 -0.40 三个月 4.6830 4.6791 +0.39 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)