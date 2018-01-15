FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：央行投放超预期资金面紧势缓和，国库现金定存中标利率走高
频道
专题
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
深度分析
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
时事要闻
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
中国财经
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 15, 2018 / 3:53 AM / a day ago

中国货币市场：央行投放超预期资金面紧势缓和，国库现金定存中标利率走高

3 分钟阅读

    路透上海1月15日 - 中国央行周一同时进行逆回购和MLF操作，全口径单日超预期净投
放2,655亿元，银行间市场早盘资金面紧势明显缓和。交易员称，缴税走款与中旬准备金补
缴叠加，流动性需求加大，央行及时对冲操作，继续为春节前流动性稳定提供支持。
    
    不过稍早进行的三个月期国库现金定期存款招标，中标利率4.70%较上次高出10个bp，
反映中长期流动性仍有压力。
    
   “缴税开始走款了，加上今天缴准挺多的，一早特别紧，而且逆回购刚出来时，还有猜M
LF可能不续的；不过后来看(MLF操作)量很大呀，接着就陆续都在出了，这会儿差不多都平
了，”华南一银行交易员称。
    
    她表示，参考春节假期安排及提现高峰，推测为期30天的临时准备金工具可能在1月下
旬实施，而1月内MLF第二批到期(1月24日)前，此次超额续做的MLF也会支撑资金面平稳度过
中旬的缴税和缴准关口。春节前资金面不会出现太大波动，预计可以保持紧平衡。
    
     中国央行周一公告称，为对冲税期高峰等因素影响，今日公开市场进行了3,980亿元人
民币一年期中期借贷便利(MLF)操作及1,500亿元逆回购。其中，MLF操作量明显高于本月到
期总量2,895亿元，中标利率持稳在3.25%。据此计算，今日公开市场全口径净投放2,655亿
元。
    
    央行表示，目前处于税期高峰，叠加金融机构缴存法定存款准备金、央行逆回购和MLF
到期等因素，银行体系流动性总量降幅较大；为对冲以上因素影响，维护银行体系流动性合
理稳定，在考虑商业银行灵活有序使用“临时准备金动用安排（CRA）”的基础上，今日开
展上述逆回购和MLF操作。
    
    “量那么多，说明央行也觉得这周巨紧，还是要小心的，”上海一基金交易员称。
    
    根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为1月15日。
    
    不过，三个月以上Shibor利率周一均小幅涨，中长期资金面预期仍不乐观。中国财政部
与央行稍早进行的800亿元人民币三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率为4.70%
，较上次(2017年11月17日)的98天期利率上涨10个基点(bp)。
    
    中金固收点评称，考虑缴准此次国库现金定存实际资金成本接近5.15%~5.2%，反映商业
银行对存款需求较强，印证商业银行一季度负债端压力仍较大。一方面是贷款年初集中投放
，对负债需求较大；另外各种监管政策，尤其是银监会流动性新规的流动性匹配率考核推动
银行回到传统存贷款业务，存款在充监管指标方面的价值也相应提升。
    
    中国央行调查统计司司长阮健弘上周五表示，当前货币信贷运行总体正常，央行将继续
实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，
保持流动性合理稳定。
    
    以下为主要货币市场利率报价：   
 北京时间 11:42                今日(%  上日(%  变动(bp) 
                               )       )       
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                    2.7743  2.8355      -6.12
      七天                     2.7993  2.9043     -10.50
      14天                     4.1085  3.9987     +10.98
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                    3.3800  2.9250     +45.50
      七天                     3.7650  3.4500     +31.50
      14天                     3.9500  3.7950     +15.50
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                    2.8000  2.8500      -5.00
      七天                     3.0000  3.4500     -45.00
      14天                     4.1000  4.0000     +10.00
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                    2.7940  2.8300      -3.60
      七天                     2.8600  2.8640      -0.40
      三个月                   4.6830  4.6791      +0.39
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below