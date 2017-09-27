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中国货币市场：央行持续净回笼无碍银行机构资金平稳，非银融入价仍高
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2017年9月27日 / 凌晨4点07分 / 24 天内

中国货币市场：央行持续净回笼无碍银行机构资金平稳，非银融入价仍高

3 分钟阅读

    路透北京9月27日 - 中国央行公开市场周三暂停操作，继续回笼流动性，但随着财政投
放力度的增大，银行间市场资金仍较平衡，未见收紧趋势；不过季末临近，由于MPA考核等
因素影响，非银融入难度有增无减，跨季资金价格明显上涨。
    
    北京一银行交易员称，央行出于控总量考量在公开市场持续净回笼资金，但财政支出增
加，银行等存款机构流动性整体稳定。
    
    “大部分的需求还是在跨季上面，利率也上了点，刚开盘那会DR（存款机构回购加权利
率）升到5%多，后来下到了3.9%左右...总量还是有的，只是季末这会又是假期，大家还是
需要倒腾一下。”她说。
    
    中国央行周三公告，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体
系流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日净回笼400亿元人民币
，为连续第三日净回笼。
    
    不过券商和基金等非银机构拆借难度依然很大，而且融入价格亦水涨船高。华南一基金
交易员说，“非银借钱还是很难，我们还稍微有点存货，14天还出了个9%的价格。有报10%
的，不过还没看到有成交。”
    
    华南一银行交易员称，历次资金紧张非银均感受最为明显，其中有季末银行应对MPA考
核而不愿借钱给非银的原因，但也有非银机构杠杆依然较高的原因，“非银自己对政策报有
幻想，杠杆不降，哪里会松呢。”
    
    根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资
金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:59                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8687     2.8845      -1.58
      七天                     3.0096     3.1477     -13.81
                                                  
      14天                     3.9342     4.0697     -13.55
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    7.9700     6.5300    +144.00
                                                  
      七天                     7.2300     6.6200     +61.00
                                                  
      14天                     6.7900     6.4400     +35.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8900     2.8900      +0.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     4.8000     4.3000     +50.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8630     2.8370      +2.60
                                                  
       七天                    2.9494     2.9291      +2.03
                                                  
       三个月                  4.3565     4.3558      +0.07
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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