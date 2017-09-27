中国货币市场：央行持续净回笼无碍银行机构资金平稳，非银融入价仍高

路透北京9月27日 - 中国央行公开市场周三暂停操作，继续回笼流动性，但随着财政投 放力度的增大，银行间市场资金仍较平衡，未见收紧趋势；不过季末临近，由于MPA考核等 因素影响，非银融入难度有增无减，跨季资金价格明显上涨。 北京一银行交易员称，央行出于控总量考量在公开市场持续净回笼资金，但财政支出增 加，银行等存款机构流动性整体稳定。 “大部分的需求还是在跨季上面，利率也上了点，刚开盘那会DR（存款机构回购加权利 率）升到5%多，后来下到了3.9%左右...总量还是有的，只是季末这会又是假期，大家还是 需要倒腾一下。”她说。 中国央行周三公告，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体 系流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日净回笼400亿元人民币 ，为连续第三日净回笼。 不过券商和基金等非银机构拆借难度依然很大，而且融入价格亦水涨船高。华南一基金 交易员说，“非银借钱还是很难，我们还稍微有点存货，14天还出了个9%的价格。有报10% 的，不过还没看到有成交。” 华南一银行交易员称，历次资金紧张非银均感受最为明显，其中有季末银行应对MPA考 核而不愿借钱给非银的原因，但也有非银机构杠杆依然较高的原因，“非银自己对政策报有 幻想，杠杆不降，哪里会松呢。” 根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资 金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8687 2.8845 -1.58 七天 3.0096 3.1477 -13.81 14天 3.9342 4.0697 -13.55 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 7.9700 6.5300 +144.00 七天 7.2300 6.6200 +61.00 14天 6.7900 6.4400 +35.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8900 2.8900 +0.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.8000 4.3000 +50.00 Shibor 其中:隔夜 2.8630 2.8370 +2.60 七天 2.9494 2.9291 +2.03 三个月 4.3565 4.3558 +0.07 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)