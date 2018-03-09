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March 9, 2018 / 4:07 AM / 2 days ago

中国货币市场：央行继续净回笼无碍资金宽松，短期流动性暂无忧

3 分钟阅读

    路透上海3月9日 - 尽管中国央行公开市场连续两日暂停操作，小幅净回笼格局不改，
但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，质押利率债品种融出隔夜资金的机构，盘
中可频见减点，而非银机构加权利率拆借难度亦不大，跨月资金虽然供不应求，但短期机构
预期仍平稳无忧。
    
     他们并表示，下周资金面面临缴税因素扰动，届时将有一笔MLF到期，央行如何操作成
为关注焦点。
    
    “挺松的啊，押利率隔夜减点的不少，程度不一，十几个几十个bp都有，”上海一银行
交易员称，七天和十四天期品种大部分都在加权附近，跨月的资金则是需求很多，但是供给
有限。
    
    他并谈到，最近资金这么宽松，下周缴税开始可能会有所收敛，但是央行会不会及时续
作MLF值得关注，感觉延迟到美联储加息之后续作也有可能。     
    
    中国央行周五公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期
等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场本周将全口径（含MLF）净
回笼2,400亿元人民币，单日则为净回笼400亿元。
    
    “押信用债的机构，一早基本都要加点才能借到隔夜，不过刚才看都有加权出的，到下
午应该就有减点的了，”华北一券商交易员表示，主要就看看下周缴税和季末的情况如何了
。
    
    3月共有2,950亿元中期借贷便利(MLF)到期，其中周三已到期1,055亿元，央行已等额续
作，下周五(16日)还有1,895亿元MLF到期。按照日程，3月20日至3月21日美联储将举行为期
两天的议息会议，并在21日宣布利率决定。
    
    根据国家税务总局的办税日历，3月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为3月15日。
     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:57                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5580     2.5433      +1.47
      七天                     2.7251     2.7536      -2.85
                                                  
      14天                     3.5024     3.4787      +2.37
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.9800     2.8400     +14.00
                                                  
      七天                     3.2600     3.2300      +3.00
                                                  
      14天                     3.4250     3.4150      +1.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5800     2.5500      +3.00
                                                  
      七天                     2.9000     2.9000      +0.00
                                                  
      14天                     3.5000     3.5000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5730     2.5700      +0.30
                                                  
       七天                    2.8570     2.8620      -0.50
                                                  
       三个月                  4.7410     4.7407      +0.03
                                                  
 
 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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