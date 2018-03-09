中国货币市场：央行继续净回笼无碍资金宽松，短期流动性暂无忧

路透上海3月9日 - 尽管中国央行公开市场连续两日暂停操作，小幅净回笼格局不改， 但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，质押利率债品种融出隔夜资金的机构，盘 中可频见减点，而非银机构加权利率拆借难度亦不大，跨月资金虽然供不应求，但短期机构 预期仍平稳无忧。 他们并表示，下周资金面面临缴税因素扰动，届时将有一笔MLF到期，央行如何操作成 为关注焦点。 “挺松的啊，押利率隔夜减点的不少，程度不一，十几个几十个bp都有，”上海一银行 交易员称，七天和十四天期品种大部分都在加权附近，跨月的资金则是需求很多，但是供给 有限。 他并谈到，最近资金这么宽松，下周缴税开始可能会有所收敛，但是央行会不会及时续 作MLF值得关注，感觉延迟到美联储加息之后续作也有可能。 中国央行周五公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期 等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场本周将全口径（含MLF）净 回笼2,400亿元人民币，单日则为净回笼400亿元。 “押信用债的机构，一早基本都要加点才能借到隔夜，不过刚才看都有加权出的，到下 午应该就有减点的了，”华北一券商交易员表示，主要就看看下周缴税和季末的情况如何了 。 3月共有2,950亿元中期借贷便利(MLF)到期，其中周三已到期1,055亿元，央行已等额续 作，下周五(16日)还有1,895亿元MLF到期。按照日程，3月20日至3月21日美联储将举行为期 两天的议息会议，并在21日宣布利率决定。 根据国家税务总局的办税日历，3月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为3月15日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5580 2.5433 +1.47 七天 2.7251 2.7536 -2.85 14天 3.5024 3.4787 +2.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9800 2.8400 +14.00 七天 3.2600 3.2300 +3.00 14天 3.4250 3.4150 +1.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5800 2.5500 +3.00 七天 2.9000 2.9000 +0.00 14天 3.5000 3.5000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5730 2.5700 +0.30 七天 2.8570 2.8620 -0.50 三个月 4.7410 4.7407 +0.03 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)