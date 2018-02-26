中国货币市场：央行继续净投放助力资金宽松，跨月无忧关注两会后操作

路透北京2月26日 - 在无逆回购到期的情况下，中国央行公开市场继续逾千亿的逆回购 操作规模，银行间市场周一流动性维持宽松格局，各期限资金供给充裕。交易员称，央行连 续净投放稳定情绪，包括跨月资金在内的流动性均较为宽松。 北京一基金交易员说，“就一个字，松，央行最近投放很给力，市场资金很多，跟银行 的朋友聊，也是说自家的钱不少，现在就要看“两会”（中国人大和政协会议）结束后的央 行态度了。” 他并称，央行春节前有针对性的未雨绸缪令节后至今市场资金面平稳偏松，加之连续净 投放抵消例行缴准影响，跨月资金亦无忧。 华南一银行交易员亦称，“今天想要什么期限都有，很松，减点出的也比较多。” 中国央行公开市场今日进行总额1,500亿元人民币逆回购操作，考虑到今日无逆回购到 期，据此计算，今日公开市场将净投放1,500亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,700亿 元逆回购到期，分布在周四至周五，本周前三天均无逆回购到期。 今年春节假期为2月15日至2月21日，上周六(24日)为调休工作日，当日央行未进行逆回 购操作。上周全口径净投放3,365亿元人民币。 中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。 央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续 开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合 补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5529 2.5095 +4.34 七天 2.8092 2.8719 -6.27 14天 3.6641 3.3686 +29.55 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7850 3.8200 -3.50 七天 3.7550 4.1300 -37.50 14天 3.7500 3.9600 -21.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5600 2.5400 +2.00 七天 3.0100 2.8500 +16.00 14天 3.7500 3.7800 -3.00 Shibor 其中:隔夜 2.5710 2.5600 +1.10 七天 2.8700 2.8760 -0.60 三个月 4.7128 4.7078 +0.50 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)