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February 26, 2018 / 4:00 AM / a day ago

中国货币市场：央行继续净投放助力资金宽松，跨月无忧关注两会后操作

3 分钟阅读

    路透北京2月26日 - 在无逆回购到期的情况下，中国央行公开市场继续逾千亿的逆回购
操作规模，银行间市场周一流动性维持宽松格局，各期限资金供给充裕。交易员称，央行连
续净投放稳定情绪，包括跨月资金在内的流动性均较为宽松。
    
    北京一基金交易员说，“就一个字，松，央行最近投放很给力，市场资金很多，跟银行
的朋友聊，也是说自家的钱不少，现在就要看“两会”（中国人大和政协会议）结束后的央
行态度了。”
    
    他并称，央行春节前有针对性的未雨绸缪令节后至今市场资金面平稳偏松，加之连续净
投放抵消例行缴准影响，跨月资金亦无忧。
    
    华南一银行交易员亦称，“今天想要什么期限都有，很松，减点出的也比较多。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,500亿元人民币逆回购操作，考虑到今日无逆回购到
期，据此计算，今日公开市场将净投放1,500亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,700亿
元逆回购到期，分布在周四至周五，本周前三天均无逆回购到期。
    
    今年春节假期为2月15日至2月21日，上周六(24日)为调休工作日，当日央行未进行逆回
购操作。上周全口径净投放3,365亿元人民币。
    
    中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。
    
    央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续
开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合
补充流动性，提高跨季资金供应的比重。
              
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:54                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5529     2.5095      +4.34
      七天                     2.8092     2.8719      -6.27
                                                  
      14天                     3.6641     3.3686     +29.55
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.7850     3.8200      -3.50
                                                  
      七天                     3.7550     4.1300     -37.50
                                                  
      14天                     3.7500     3.9600     -21.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5600     2.5400      +2.00
                                                  
      七天                     3.0100     2.8500     +16.00
                                                  
      14天                     3.7500     3.7800      -3.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5710     2.5600      +1.10
                                                  
       七天                    2.8700     2.8760      -0.60
                                                  
       三个月                  4.7128     4.7078      +0.50
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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