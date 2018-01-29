中国货币市场：央行续净回笼但资金仍宽，非银隔夜拆借受限暂影响不大

路透上海1月29日 - 中国央行周一公开市场继续零操作实现小幅净回笼，但银行间市场 资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，流动性整体仍属充裕，部分大行对非银融出隔夜资金受 指导，对市场整体暂冲击有限，不过仍彰显未来监管层有意控制资金面紧平衡，降杠杆意图 不改。 他们并认为，随着春节临近提现备付高峰将至，但有央行临时准备金动用安排(CRA)保 驾护航，料资金面大幅波动的概率并不大。 “资金总体还是很宽松的，(部分)大行不让给非银出隔夜，影响好像也还好，不少非银 上午也都平了头寸，” 华北一银行交易员表示。 上海另一银行交易员表示，这种窗口指导也是针对非银类机构，而且最近资金面确实宽 松，暂时的影响并不大，而且只是指导了部分股份制银行，主要影响还在于市场对降杠杆的 政策预期。 央行稍早公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支 出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日 不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元人民币。自上周四(25日)起，央 行开始暂停公开市场操作，至今日已是连续第三天。 “就是限制非银滚隔夜跨月，逼着大家拉长资金期限呗，毕竟长期限的资金成本高，这 样非银加杠杆的动力就不会有那么强了，”华北一券商交易员透露， 股份制大行一早确实 不给非银出隔夜了，但是还是有一部分农商行在融出隔夜，价格大概加权利率加点20-30个 基点不等。 “自从上周四定向降准以后，公开市场到期资金也回笼了5,300亿元，感觉基本都把降 存准的钱快收回去了，”她称，今天少借了点隔夜，借了一部分七天过来，还是谨慎点比较 好。 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(CRA)工 具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金， 使用期限30天。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5569 2.5089 +4.80 七天 2.8858 2.9194 -3.36 14天 3.8728 3.9055 -3.27 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0850 2.8950 +19.00 七天 3.7800 3.7300 +5.00 14天 3.7500 3.6650 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5600 2.5400 +2.00 七天 3.1400 3.3600 -22.00 14天 3.9000 3.9000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5660 2.5506 +1.54 七天 2.8420 2.8420 +0.00 三个月 4.7270 4.7292 -0.22 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)