中国货币市场：央行维持投放强度资金面向好，跨月影响前压力有限

路透上海11月16日 - 尽管本月申报纳税截止日已过，但为对冲走款后续影响，中国央行公开市场周四依旧维持高强度净投放，银行间市场资金面随之明显趋缓，回购利率也掉头向下。而缴税影响过后距跨月仍有一段时间，在这之前料流动性压力有限。 交易员并指出，11月跨月银行并无太大的监管压力，因此月底资金也不太会出现明显异动；不过在央行连续投放后，逆回购存量已累积到较高水平，若随后资金转松，公开市场也会转向净回笼，资金面总体仍难脱基本平衡格局。 “早上没多久就松了，（公开市场）又投放了这么多，大家都感受到了央妈的爱，”华东一银行交易员称。 北京一基金公司交易员亦表示，央行维持高强度投放对稳定市场情绪作用明显，非银机构融入的资金价格今日降幅亦相当明显，隔夜目前回到3%附近，七天在3.60%左右，上日则均在4%上方。 中国央行公开市场今日进行总额3,300亿元人民币逆回购操作，规模与昨日相同，其中七天期1,600亿元，14天期1,400亿元，63天期300亿元。据此计算，单日逆回购口径将净投放3,100亿元；若考虑MLF到期，全口径净投放则为1,875亿元。 而若按照全口径计算，本周前四天央行公开市场已累计净投放6,310亿元。 据路透统计，本周公开市场共有3,400亿元逆回购到期，其中今日到期200亿元。本周还有1,890亿元MLF(中期借贷便利)到期，包括11月12日的665亿元（顺延至本周一），以及今日的1,225亿元。 上海一银行交易员谈到，昨天是本月缴税的申报截止日，不过考虑随后的走款有一定滞后效应，央行今日的投放规模依旧维持高位。 根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为11月15日(周三)。 前述华东的银行交易员并认为，缴税过后本月资金面大局已定，即使临近月末也不会有太大波动，“这个月也不是什么特别月份，不用担心指标限制。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7715 2.8184 -4.69 七天 2.8225 2.9759 -15.34 14天 4.1651 4.3860 -22.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6000 3.7900 -19.00 七天 3.8700 4.1200 -25.00 14天 4.1300 4.2800 -15.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8000 0.00 七天 3.1000 3.4400 -34.00 14天 4.3000 4.4000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8000 2.8000 0.00 七天 2.8860 2.8860 0.00 三个月 4.5656 4.5656 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)