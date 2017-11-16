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中国货币市场：央行维持投放强度资金面向好，跨月影响前压力有限
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2017年11月16日 / 凌晨3点58分 / 1 天前

中国货币市场：央行维持投放强度资金面向好，跨月影响前压力有限

2 分钟阅读

    路透上海11月16日 - 尽管本月申报纳税截止日已过，但为对冲走款后续影响，中国央行公开市场周四依旧维持高强度净投放，银行间市场资金面随之明显趋缓，回购利率也掉头向下。而缴税影响过后距跨月仍有一段时间，在这之前料流动性压力有限。
    
    交易员并指出，11月跨月银行并无太大的监管压力，因此月底资金也不太会出现明显异动；不过在央行连续投放后，逆回购存量已累积到较高水平，若随后资金转松，公开市场也会转向净回笼，资金面总体仍难脱基本平衡格局。
    
    “早上没多久就松了，（公开市场）又投放了这么多，大家都感受到了央妈的爱，”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金公司交易员亦表示，央行维持高强度投放对稳定市场情绪作用明显，非银机构融入的资金价格今日降幅亦相当明显，隔夜目前回到3%附近，七天在3.60%左右，上日则均在4%上方。
    
    中国央行公开市场今日进行总额3,300亿元人民币逆回购操作，规模与昨日相同，其中七天期1,600亿元，14天期1,400亿元，63天期300亿元。据此计算，单日逆回购口径将净投放3,100亿元；若考虑MLF到期，全口径净投放则为1,875亿元。
    
    而若按照全口径计算，本周前四天央行公开市场已累计净投放6,310亿元。

    据路透统计，本周公开市场共有3,400亿元逆回购到期，其中今日到期200亿元。本周还有1,890亿元MLF(中期借贷便利)到期，包括11月12日的665亿元（顺延至本周一），以及今日的1,225亿元。
    
    上海一银行交易员谈到，昨天是本月缴税的申报截止日，不过考虑随后的走款有一定滞后效应，央行今日的投放规模依旧维持高位。
    
    根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为11月15日(周三)。    
    
    前述华东的银行交易员并认为，缴税过后本月资金面大局已定，即使临近月末也不会有太大波动，“这个月也不是什么特别月份，不用担心指标限制。”
     
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:44              今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中：隔夜                  2.7715     2.8184       -4.69 
        七天                  2.8225     2.9759      -15.34 
        14天                  4.1651     4.3860      -22.09 
 上海证交所质押式回购利率                                   
     其中:隔夜                3.6000     3.7900      -19.00 
          七天                3.8700     4.1200      -25.00 
         14天                 4.1300     4.2800      -15.00 
 回购定盘利率                                               
 其中:隔夜                    2.8000     2.8000        0.00 
      七天                    3.1000     3.4400      -34.00 
     14天                     4.3000     4.4000      -10.00 
 Shibor                                                     
     其中:隔夜                2.8000     2.8000        0.00 
          七天                2.8860     2.8860        0.00 
        三个月                4.5656     4.5656        0.00 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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