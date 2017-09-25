中国货币市场：央行转为净回笼但月内资金无忧，跨季结构性矛盾仍存

路透上海9月25日 - 尽管中国央行公开市场周一转为单日净回笼，银行间市场整体资金 面仍相对均衡。今日因有存款准备金例行调整，盘初供给稍显偏紧，但随后大行一波供给令 存款类机构平头寸基本没有太大压力，不过相对而言，跨季资金供需依然不宽裕，尤其是非 银机构仍只能高价融入。 交易员并指出，随着月末临近财政投放将进一步发力，不过公开市场逆回购对冲到期量 的力度也将随之下降，预计流动性仍会维持基本平衡局面，安度季末考验的难度有限。 “早盘紧，后来还行，感觉下午还会更松一点，现在跨季基本都是14天的，非银还是要 高价借。”华东一银行交易员称。 北京一保险机构交易员谈到，虽然今日央行净回笼800亿元，市场盘初有些紧张，但对 月内资金影响并不是很大，因为早上大行出了一波隔夜，很多存款类机构迅速平掉头寸，目 前主要还是紧张在跨季资金，若跨季借不到，仍只能先用月内资金滚动。 央行公开市场今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，其中14天期1,600亿元，28 天期400亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元。 北京一银行交易员则表示，本周财政投放规模应该不小，季末资金总量应无虞，公开市 场后几日应该也会维持净回笼，不过央行应会根据情况灵活调整，以维持资金面平稳跨季。 根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资 金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7556 2.7482 0.74 七天 3.0191 2.9533 6.58 14天 3.9536 3.9982 -4.46 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.1600 4.9200 24.00 七天 5.4150 5.0050 41.00 14天 5.3850 5.0200 36.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7600 2.7700 -1.00 > 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 4.5600 3.9000 66.00 Shibor 其中:隔夜 2.7580 2.7560 0.20 七天 2.8987 2.8580 4.07 三个月 4.3578 4.3611 -0.33 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)