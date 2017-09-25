FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：央行转为净回笼但月内资金无忧，跨季结构性矛盾仍存
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月25日 / 凌晨4点04分 / 1 个月内

中国货币市场：央行转为净回笼但月内资金无忧，跨季结构性矛盾仍存

2 分钟阅读

    路透上海9月25日 - 尽管中国央行公开市场周一转为单日净回笼，银行间市场整体资金
面仍相对均衡。今日因有存款准备金例行调整，盘初供给稍显偏紧，但随后大行一波供给令
存款类机构平头寸基本没有太大压力，不过相对而言，跨季资金供需依然不宽裕，尤其是非
银机构仍只能高价融入。
    
    交易员并指出，随着月末临近财政投放将进一步发力，不过公开市场逆回购对冲到期量
的力度也将随之下降，预计流动性仍会维持基本平衡局面，安度季末考验的难度有限。
    
    “早盘紧，后来还行，感觉下午还会更松一点，现在跨季基本都是14天的，非银还是要
高价借。”华东一银行交易员称。
    
    北京一保险机构交易员谈到，虽然今日央行净回笼800亿元，市场盘初有些紧张，但对
月内资金影响并不是很大，因为早上大行出了一波隔夜，很多存款类机构迅速平掉头寸，目
前主要还是紧张在跨季资金，若跨季借不到，仍只能先用月内资金滚动。
    
    央行公开市场今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，其中14天期1,600亿元，28
天期400亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元。
    
    北京一银行交易员则表示，本周财政投放规模应该不小，季末资金总量应无虞，公开市
场后几日应该也会维持净回笼，不过央行应会根据情况灵活调整，以维持资金面平稳跨季。
    
    根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资
金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
        
 北京时间11:44             今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                  
 其中：隔夜                 2.7556    2.7482        0.74 
       七天                 3.0191    2.9533        6.58 
       14天                 3.9536    3.9982       -4.46 
 上海证交所质押式回购利率                                
    其中:隔夜               5.1600    4.9200       24.00 
         七天               5.4150    5.0050       41.00 
        14天                5.3850    5.0200       36.50 
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.7600    2.7700       -1.00 
                        >                      
     七天                   3.4000    3.4400       -4.00 
    14天                    4.5600    3.9000       66.00 
 Shibor                                                  
    其中:隔夜               2.7580    2.7560        0.20 
         七天               2.8987    2.8580        4.07 
       三个月               4.3578    4.3611       -0.33 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below