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中国货币市场：央行连续净回笼资金转趋平衡，短期料无大碍心态仍稳
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2017年11月8日 / 凌晨4点15分 / 1 天前

中国货币市场：央行连续净回笼资金转趋平衡，短期料无大碍心态仍稳

2 分钟阅读

    路透上海11月8日 - 中国央行公开市场连日净回笼，银行间市场资金面周三由宽松转趋
平衡，但多数机构轧平头寸问题不大。本月并非缴税大月，交易员预计，在央行灵活操作下
月内资金面料无大碍，目前情绪较为平稳。
    
    央行公开市场今日进行了1,600亿元人民币逆回购操作，单日净回笼400亿。至此本周已
连续三天净回笼，累计规模2,800亿元。
    
    华北一银行交易员表示，公开市场连续净回笼后，“现在资金谈不上多，要多问几家能
借到。”
    
    另外，11月不是缴税大月，即使届时流动性产生波动，预计央行也会通过逆回购和中期
借贷便利(MLF)等来灵活安抚，因此市场心态较为平稳。
    
    非银机构融资方面，上海一券商交易员补充说，银行间市场早盘其可融入七天期资金成
本在3.5%左右，14天约4%，较日前略升，但借入难度暂时不大。    
     
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间12:00              今日(%)  上日(%)  变动(bp
                                                 )
 质押式回购加权平均利率                          
 其中:隔夜                  2.5903   2.5376     +5.27
     七天                   2.7702   2.7587     +1.15
     14天                   3.6951   3.6176     +7.75
 上海证交所质押式回购利率                            
 其中:隔夜                  2.9200   2.8650     +5.50
     七天                   3.2400   3.2200     +2.00
     14天                   3.5150   3.4650     +5.00
 回购定盘利率                                        
 其中:隔夜                  2.6000   2.5500     +5.00
     七天                   3.2000   3.0000    +20.00
     14天                   3.7000   3.6500     +5.00
                                              
 Shibor                                              
 其中:隔夜                  2.5950   2.5520     +4.30
     七天                   2.7892   2.7878     +0.14
     三个月                 4.4377   4.4314     +0.63
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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