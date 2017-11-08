中国货币市场：央行连续净回笼资金转趋平衡，短期料无大碍心态仍稳

路透上海11月8日 - 中国央行公开市场连日净回笼，银行间市场资金面周三由宽松转趋 平衡，但多数机构轧平头寸问题不大。本月并非缴税大月，交易员预计，在央行灵活操作下 月内资金面料无大碍，目前情绪较为平稳。 央行公开市场今日进行了1,600亿元人民币逆回购操作，单日净回笼400亿。至此本周已 连续三天净回笼，累计规模2,800亿元。 华北一银行交易员表示，公开市场连续净回笼后，“现在资金谈不上多，要多问几家能 借到。” 另外，11月不是缴税大月，即使届时流动性产生波动，预计央行也会通过逆回购和中期 借贷便利(MLF)等来灵活安抚，因此市场心态较为平稳。 非银机构融资方面，上海一券商交易员补充说，银行间市场早盘其可融入七天期资金成 本在3.5%左右，14天约4%，较日前略升，但借入难度暂时不大。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5903 2.5376 +5.27 七天 2.7702 2.7587 +1.15 14天 3.6951 3.6176 +7.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9200 2.8650 +5.50 七天 3.2400 3.2200 +2.00 14天 3.5150 3.4650 +5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.5500 +5.00 七天 3.2000 3.0000 +20.00 14天 3.7000 3.6500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.5950 2.5520 +4.30 七天 2.7892 2.7878 +0.14 三个月 4.4377 4.4314 +0.63 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)