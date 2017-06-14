中国货币市场：央行连续净投放下短期资金宽松，惟跨季价格维持高位

路透上海6月14日 - 中国央行公开市场周三连续第二日净投放，银行间市场资金面维持 宽松，早盘短期供给较为充裕。交易员称，央行呵护流动性姿态令6月流动性预期好转，不 过受限于MPA考核等，跨季融出仍偏少，价格也维持高位。 上海一券商交易员称，资金面整体宽松，但在MPA约束下非银跨季期限融资成本难降， “隔夜还可以，但跨季的价格还是高的，出长期限的相对还是少；押信用的跨季肯定是下不 来的，资管、基金高价出，现在城商出钱也贵。” 她认为，临近半年末，中国央行跟进美联储上调政策利率的概率偏小，“拖到7月再加 也不迟”。至于本周到期的MLF，考虑到此前央行已经提前超额续做本月到期的MLF，这周的 到期后也可不再续做，届时央行或用逆回购来对冲过渡。 上海一银行交易员表示，本周资金面整体好转、同业存单利率也有下降，主要是市场对 6月份的流动性乐观不少，央行近期对流动性的呵护超预期。 “如果央行公开市场接下来继续这么供给，同业存单利率应该还能下一点，”他说。 中国货币网数据显示，目前全国性股份制银行发行的三个月、六个月期同业存单利率普 遍已降至5.00%以下。以兴业银行为例，其周二发行的6个月期同业存单利率为4.80%，而周 三正在发行的6个月期存单报价进一步降至4.78%。 中国央行公开市场周三进行总额900亿元人民币的逆回购操作，单日净投放200亿元。其 中七天期300亿元，14天期在暂停两日后恢复，操作量100亿元，28天期为500亿元，中标利 率均持平。此外周五（16日）有2,070亿元MLF到期，周四（15日）还有600亿 元三个月期国库现金定期存款到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7970 2.8124 -1.54 七天 2.8028 3.0189 -21.61 14天 3.7227 3.8915 -16.88 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6850 3.4550 +23.00 七天 3.7000 3.6150 +8.50 14天 4.0000 3.9600 +4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8100 2.8300 -2.00 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 3.8500 3.9500 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8250 2.8320 -0.70 七天 2.9026 2.9000 +0.26 三个月 4.7827 4.7827 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)