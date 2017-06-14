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中国货币市场：央行连续净投放下短期资金宽松，惟跨季价格维持高位
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2017年6月14日 / 凌晨4点32分 / 2 个月前

中国货币市场：央行连续净投放下短期资金宽松，惟跨季价格维持高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月14日 - 中国央行公开市场周三连续第二日净投放，银行间市场资金面维持
宽松，早盘短期供给较为充裕。交易员称，央行呵护流动性姿态令6月流动性预期好转，不
过受限于MPA考核等，跨季融出仍偏少，价格也维持高位。
    
    上海一券商交易员称，资金面整体宽松，但在MPA约束下非银跨季期限融资成本难降，
“隔夜还可以，但跨季的价格还是高的，出长期限的相对还是少；押信用的跨季肯定是下不
来的，资管、基金高价出，现在城商出钱也贵。”
    
    她认为，临近半年末，中国央行跟进美联储上调政策利率的概率偏小，“拖到7月再加
也不迟”。至于本周到期的MLF，考虑到此前央行已经提前超额续做本月到期的MLF，这周的
到期后也可不再续做，届时央行或用逆回购来对冲过渡。
    
    上海一银行交易员表示，本周资金面整体好转、同业存单利率也有下降，主要是市场对
6月份的流动性乐观不少，央行近期对流动性的呵护超预期。
    
    “如果央行公开市场接下来继续这么供给，同业存单利率应该还能下一点，”他说。
    
    中国货币网数据显示，目前全国性股份制银行发行的三个月、六个月期同业存单利率普
遍已降至5.00%以下。以兴业银行为例，其周二发行的6个月期同业存单利率为4.80%，而周
三正在发行的6个月期存单报价进一步降至4.78%。

    中国央行公开市场周三进行总额900亿元人民币的逆回购操作，单日净投放200亿元。其
中七天期300亿元，14天期在暂停两日后恢复，操作量100亿元，28天期为500亿元，中标利
率均持平。此外周五（16日）有2,070亿元MLF到期，周四（15日）还有600亿
元三个月期国库现金定期存款到期。
         
    以下为主要货币市场利率报价:             
 北京时间 11:48              今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                    2.7970   2.8124     -1.54
      七天                     2.8028   3.0189    -21.61
      14天                     3.7227   3.8915    -16.88
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                    3.6850   3.4550    +23.00
      七天                     3.7000   3.6150     +8.50
      14天                     4.0000   3.9600     +4.00
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                    2.8100   2.8300     -2.00
      七天                     3.4000   3.4400     -4.00
      14天                     3.8500   3.9500    -10.00
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                    2.8250   2.8320     -0.70
      七天                     2.9026   2.9000     +0.26
      三个月                   4.7827   4.7827      0.00
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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