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February 23, 2018 / 4:06 AM / 2 days ago

中国货币市场：央行连续净投放月内资金宽松，跨月平稳关注后续操作

2 分钟阅读

    路透上海2月23日 -    春节假期过后，中国央行在公开市场连续大量净投放，银行间
市场周五月内流动性偏松。跨月方面，在大型银行和基金等支撑下，资金供给也算稳定，目
前市场多在关注央行未来几日公开市场操作情况。
    
    继上日全口径净投放逾千亿后，央行今日在公开市场进行了2,300亿元逆回购操作，两
日共净投放3,365亿元。
    
    北京一银行交易员称，央行连续净投放之下，短期资金无忧，即使是跨月，也有大行出
来支撑，目前来看，资金面总体问题不大。
    
    她并表示，将陆续到期的临时准备金动用安排(CRA)，各使用机构应已提前准备好，估
计不会出现临时抱佛脚的情况。
    
    上海一券商交易员补充说，作为非银机构，今日可借入的跨月资金价格稍涨，但七天期
仍在4%下方，属可接受范围内，加之目前供给尚可，平稳跨月末料不会太难。
    
    央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续
开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合
补充流动性，提高跨季资金供应的比重。
              
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:45               今日(%  上日(%  变动(bp)
                               )       )     
 质押式回购加权平均利率                          
 其中:隔夜                     2.56    2.61      -4.25
     七天                      2.84    2.89      -5.05
     14天                      3.85    3.79      +5.58
 上海证交所质押式回购利率                             
 其中:隔夜                     3.96    3.91      +5.00
     七天                      4.01    4.04      -3.00
     14天                      3.81    3.76      +5.50
 回购定盘利率                                         
 其中:隔夜                     2.56    2.61      -5.00
     七天                      3.00    3.06      -6.00
     14天                      3.86    3.80      +6.00
 Shibor                                               
 其中:隔夜                     2.60    2.63      -3.40
     七天                      2.88    2.89      -1.00
     三个月                    4.71    4.71      +0.22
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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