中国货币市场：央行连续净投放月内资金宽松，跨月平稳关注后续操作

路透上海2月23日 - 春节假期过后，中国央行在公开市场连续大量净投放，银行间 市场周五月内流动性偏松。跨月方面，在大型银行和基金等支撑下，资金供给也算稳定，目 前市场多在关注央行未来几日公开市场操作情况。 继上日全口径净投放逾千亿后，央行今日在公开市场进行了2,300亿元逆回购操作，两 日共净投放3,365亿元。 北京一银行交易员称，央行连续净投放之下，短期资金无忧，即使是跨月，也有大行出 来支撑，目前来看，资金面总体问题不大。 她并表示，将陆续到期的临时准备金动用安排(CRA)，各使用机构应已提前准备好，估 计不会出现临时抱佛脚的情况。 上海一券商交易员补充说，作为非银机构，今日可借入的跨月资金价格稍涨，但七天期 仍在4%下方，属可接受范围内，加之目前供给尚可，平稳跨月末料不会太难。 央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续 开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合 补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(% 上日(% 变动(bp) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.56 2.61 -4.25 七天 2.84 2.89 -5.05 14天 3.85 3.79 +5.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.96 3.91 +5.00 七天 4.01 4.04 -3.00 14天 3.81 3.76 +5.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.56 2.61 -5.00 七天 3.00 3.06 -6.00 14天 3.86 3.80 +6.00 Shibor 其中:隔夜 2.60 2.63 -3.40 七天 2.88 2.89 -1.00 三个月 4.71 4.71 +0.22 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)