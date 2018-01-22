中国货币市场：央行连续净投放资金转松，定向降准将至月内预期乐观

路透上海1月22日 - 缴税期结束，中国央行仍连续在公开市场净投放，银行间市场周一资金面平衡中略显宽松，存款类和非银行金融机构融资均很容易；另外，普惠金融定向降准将于本周四(25日)实施，月内流动性预期较为乐观。 对于月末和春节前后的资金面，交易员认为，除央行公开市场操作外，还有此前宣布的临时准备金动用安排（CRA）助阵，总的问题应该也不大。 上海一银行交易员称，“今天算是平衡偏松，税期过了，央行还在一直(净)投放，隔夜和七天供给都可以。” 央行公开市场稍早进行了1,100亿元人民币逆回购操作，单日净投放200亿元，为连续第八个交易日净投放。 上海一券商交易员表示，非银机构今日借款也无难度，隔夜和七天供给都很充分，其中以AA评级信用债为抵押品借入七天期资金，价格在3.7%左右。 中国央行此前表示，普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。​​​​央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。 央行去年底公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(% 变动(bp) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7442 2.8554 -11.12 七天 2.9026 2.9225 -1.99 14天 3.9827 4.3084 -32.57 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8500 3.8500 +0.00 七天 3.9000 4.0350 -13.50 14天 4.2500 4.4550 -20.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.8800 -13.00 七天 3.3000 3.4000 -10.00 14天 4.3000 4.4000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7710 2.8360 -6.50 七天 2.8890 2.8910 -0.20 三个月 4.7122 4.7115 +0.07 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)