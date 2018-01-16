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January 16, 2018 / 3:49 AM / 2 days ago

中国货币市场：央行连续大额净投放对冲缴税影响，资金面维持紧平衡

2 分钟阅读

    路透上海1月16日 - 中国央行公开市场周二连续第二日大额净投放，以对冲缴税走款高
峰影响，银行间市场资金面也维持在紧平衡。随着税期影响逐渐减弱，短期资金压力略有缓
和，不过进入本月下旬跨月及跨春节需求又紧随而至，流动性难回宽松局面。
    
   “早上很紧，感觉心态也有点慌，公开市场一出来这个量就好多了，后来还算比较稳定
。央行这个意思也不是要很松，主要是这个月缴税量挺大的。”华东一银行交易员称。
    
    中国央行公开市场今日进行总额3,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,600亿元，
14天期1,500亿元，此外63天逆回购在暂停一个半月后重启，操作量100亿元。据此计算，今
日公开市场净投放2,700亿元，本周前两日累计净投放达5,355亿元。
    
    此外因12月中旬公开市场上调利率时63天逆回购缺席操作，今日该期限逆回购重启后，
利率补涨5个基点（bp）至2.95%。
    
    北京一券商交易员表示，虽然央行公开市场投放力度相当大，但只有一级交易商能很快
受益，不少中小型机构资金面感受仍偏紧，今日非银机构隔夜资金融入价格还在3.8-4.0%左
右。
    
    上述银行交易员也谈到，由于公开市场投放传导有一定的时滞，因此小银行及非银机构
短期还会面临一定的融入压力。而目前从跨月资金来看，虽有一些供给但价格普遍仍偏高，
而且进入下旬后跨春节的资金需求也将开始升温，预计流动性难有进一步缓和的空间。
    
    为对冲税期高峰等因素影响，央行公开市场周一进行了3,980亿元一年期中期借贷便利(
MLF)操作及1,500亿元逆回购，当日公开市场全口径净投放2,655亿元。其中，MLF操作量明
显高于本月到期总量2,895亿元，中标利率持稳在3.25%。
    
    根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为1月15日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：   
    
 北京时间11:29               今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
   其中：隔夜                  2.7554     2.8021        -4.67 
         七天                  2.8647     2.8644         0.03 
         14天                  4.1206     4.0770         4.36 
 上海证交所质押式回购利率                                     
      其中:隔夜                3.4050     3.2500        15.50 
           七天                3.8700     3.8050         6.50 
          14天                 4.0000     4.0000         0.00 
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                    2.8000     2.8000         0.00 
       七天                    3.0000     3.0000         0.00 
      14天                     4.2000     4.1000        10.00 
 Shibor                                                       
      其中:隔夜                2.7850     2.7940        -0.90 
           七天                2.8790     2.8600         1.90 
         三个月                4.6843     4.6830         0.13 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 吴云凌)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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