中国货币市场：央行连续大额净投放对冲缴税影响，资金面维持紧平衡

路透上海1月16日 - 中国央行公开市场周二连续第二日大额净投放，以对冲缴税走款高 峰影响，银行间市场资金面也维持在紧平衡。随着税期影响逐渐减弱，短期资金压力略有缓 和，不过进入本月下旬跨月及跨春节需求又紧随而至，流动性难回宽松局面。 “早上很紧，感觉心态也有点慌，公开市场一出来这个量就好多了，后来还算比较稳定 。央行这个意思也不是要很松，主要是这个月缴税量挺大的。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行总额3,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,600亿元， 14天期1,500亿元，此外63天逆回购在暂停一个半月后重启，操作量100亿元。据此计算，今 日公开市场净投放2,700亿元，本周前两日累计净投放达5,355亿元。 此外因12月中旬公开市场上调利率时63天逆回购缺席操作，今日该期限逆回购重启后， 利率补涨5个基点（bp）至2.95%。 北京一券商交易员表示，虽然央行公开市场投放力度相当大，但只有一级交易商能很快 受益，不少中小型机构资金面感受仍偏紧，今日非银机构隔夜资金融入价格还在3.8-4.0%左 右。 上述银行交易员也谈到，由于公开市场投放传导有一定的时滞，因此小银行及非银机构 短期还会面临一定的融入压力。而目前从跨月资金来看，虽有一些供给但价格普遍仍偏高， 而且进入下旬后跨春节的资金需求也将开始升温，预计流动性难有进一步缓和的空间。 为对冲税期高峰等因素影响，央行公开市场周一进行了3,980亿元一年期中期借贷便利( MLF)操作及1,500亿元逆回购，当日公开市场全口径净投放2,655亿元。其中，MLF操作量明 显高于本月到期总量2,895亿元，中标利率持稳在3.25%。 根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为1月15日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7554 2.8021 -4.67 七天 2.8647 2.8644 0.03 14天 4.1206 4.0770 4.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4050 3.2500 15.50 七天 3.8700 3.8050 6.50 14天 4.0000 4.0000 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8000 0.00 七天 3.0000 3.0000 0.00 14天 4.2000 4.1000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7850 2.7940 -0.90 七天 2.8790 2.8600 1.90 三个月 4.6843 4.6830 0.13 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)