中国货币市场：宽松不改回购利率续走低，逆回购连九日缺席预期尚平稳

路透上海1月4日 - 中国银行间市场周四资金面延续宽松，主要回购利率继续走低。交 易员表示，月初流动性较为充沛，机构轧平头寸难度均比较有限，非银类加权拆借隔夜和七 天均问题不大；央行未雨绸缪此前宣布临时准备金动用安排，令机构整体预期尚属平稳。 “很宽松呐，隔夜加权附近，七天稍微要看看，有些加权也能借到。”华南一券商交易 员说，刚跨完年资金也没什么压力，不过现在的资金面太折磨人了，波动幅度及变化速度太 快。 他并表示，央行提前宣布临时准备金动用安排安抚了预期，现在机构都觉得春节期间资 金应该不会太紧张，至少应该没有元旦前的局面紧张。 央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因 素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连第九日暂停操作；据此计算，公开市场单 日净回笼1,300亿元。据路透统计，本周公开市场共有5,100亿元逆回购到期。 上海一基金交易员表示，短期资金预计问题应该不大，但是15号左右缴税，还有MLF到 期，现在逆回购仍持续暂停状态，届时不知道央行是否会重启操作进行投放，不然日子还是 没那么好过。 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1, 825亿元，和1月24日的1,070亿元。 央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初 普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节 流动性供应是有保障的。 央行上周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决 定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在 临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4583 2.4964 -3.81 七天 2.6860 2.7302 -4.42 14天 3.5353 3.5713 -3.60 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5000 4.0900 -59.00 七天 3.6100 4.2150 -60.50 14天 3.7450 4.1150 -37.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5000 2.5500 -5.00 七天 2.8000 2.9000 -10.00 14天 3.6000 3.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5050 2.5635 -5.85 七天 2.7600 2.7850 -2.50 三个月 4.6870 4.7300 -4.30 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)