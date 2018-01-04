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中国货币市场：宽松不改回购利率续走低，逆回购连九日缺席预期尚平稳
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January 4, 2018 / 3:59 AM / a day ago

中国货币市场：宽松不改回购利率续走低，逆回购连九日缺席预期尚平稳

3 分钟阅读

    路透上海1月4日 - 中国银行间市场周四资金面延续宽松，主要回购利率继续走低。交
易员表示，月初流动性较为充沛，机构轧平头寸难度均比较有限，非银类加权拆借隔夜和七
天均问题不大；央行未雨绸缪此前宣布临时准备金动用安排，令机构整体预期尚属平稳。
             
    “很宽松呐，隔夜加权附近，七天稍微要看看，有些加权也能借到。”华南一券商交易
员说，刚跨完年资金也没什么压力，不过现在的资金面太折磨人了，波动幅度及变化速度太
快。
    
    他并表示，央行提前宣布临时准备金动用安排安抚了预期，现在机构都觉得春节期间资
金应该不会太紧张，至少应该没有元旦前的局面紧张。
            
    央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因
素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连第九日暂停操作；据此计算，公开市场单
日净回笼1,300亿元。据路透统计，本周公开市场共有5,100亿元逆回购到期。
    
    上海一基金交易员表示，短期资金预计问题应该不大，但是15号左右缴税，还有MLF到
期，现在逆回购仍持续暂停状态，届时不知道央行是否会重启操作进行投放，不然日子还是
没那么好过。
    
    路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,
825亿元，和1月24日的1,070亿元。
    
    央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初
普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节
流动性供应是有保障的。
                         
    央行上周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决
定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在
临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:45                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.4583     2.4964      -3.81
      七天                     2.6860     2.7302      -4.42
                                                  
      14天                     3.5353     3.5713      -3.60
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.5000     4.0900     -59.00
                                                  
      七天                     3.6100     4.2150     -60.50
                                                  
      14天                     3.7450     4.1150     -37.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5000     2.5500      -5.00
                                                  
      七天                     2.8000     2.9000     -10.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.6000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5050     2.5635      -5.85
                                                  
       七天                    2.7600     2.7850      -2.50
                                                  
       三个月                  4.6870     4.7300      -4.30
                                                  
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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