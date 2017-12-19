中国货币市场：年内及跨年资金供需两极分化，14天回购利率高至8%

路透上海12月19日 - 中国银行间市场周二年内及跨年资金供需两极分化愈发严重；隔 夜资金明显过剩，减点（低于加权利率）融出已现，而跨年期限的回购利率水涨船高，非银 机构融入14天资金利率已高至8%。 交易员指出，此次年底资金面稳定性明显强于往年，尽管跨年资金供需矛盾仍待缓解， 但截至目前也仅是非银机构及中小银行面临的压力相对较大，而央行近期公开市场支持力度 足够，安度跨年考验应无太大问题。 北京一保险机构交易主管表示，今日隔夜和七天资金宽松，尤其是隔夜出的机构比较多 ，但跨年资金十分紧张，14天回购早上有人出到8%的水平，不过整体来看流动性还是相对平 稳。 华东一银行交易员称，“昨日下午月内资金才宽松，今天到9点半以后隔夜就有点出不 掉了，跨年还是紧，非银押信用（债）14天要到8%，押利率如果跟大行关系好的话4.3%-4.4 %还能借到。” 她并谈到，预计近几日跨年资金仍会有较大缺口，但很明显目前只是结构性矛盾，年底 流动性总量应该是平衡的，再加上央行较为呵护的态度，“过了这周最难的时候应该就过去 了，而且这次春节和元旦离得比较远，跨年后也有一段时间缓冲。” 央行公开市场今日进行了总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期300亿元，28天期200亿元。据此计算，公开市场单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7231 2.7123 1.08 七天 2.8964 2.9157 -1.93 14天 4.0051 4.1100 -10.49 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9900 4.4200 57.00 七天 5.0450 4.6250 42.00 14天 6.3900 6.2950 9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7000 5.00 七天 3.4000 3.3500 5.00 14天 4.1000 4.0800 2.00 Shibor 其中:隔夜 2.7410 2.7230 1.80 七天 2.8730 2.8710 0.20 三个月 4.8385 4.8348 0.37 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)