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中国货币市场：年内及跨年资金供需两极分化，14天回购利率高至8%
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December 19, 2017 / 4:12 AM / 2 days ago

中国货币市场：年内及跨年资金供需两极分化，14天回购利率高至8%

2 分钟阅读

    路透上海12月19日 - 中国银行间市场周二年内及跨年资金供需两极分化愈发严重；隔
夜资金明显过剩，减点（低于加权利率）融出已现，而跨年期限的回购利率水涨船高，非银
机构融入14天资金利率已高至8%。
    
    交易员指出，此次年底资金面稳定性明显强于往年，尽管跨年资金供需矛盾仍待缓解，
但截至目前也仅是非银机构及中小银行面临的压力相对较大，而央行近期公开市场支持力度
足够，安度跨年考验应无太大问题。
    
    北京一保险机构交易主管表示，今日隔夜和七天资金宽松，尤其是隔夜出的机构比较多
，但跨年资金十分紧张，14天回购早上有人出到8%的水平，不过整体来看流动性还是相对平
稳。
    
    华东一银行交易员称，“昨日下午月内资金才宽松，今天到9点半以后隔夜就有点出不
掉了，跨年还是紧，非银押信用（债）14天要到8%，押利率如果跟大行关系好的话4.3%-4.4
%还能借到。”
    
    她并谈到，预计近几日跨年资金仍会有较大缺口，但很明显目前只是结构性矛盾，年底
流动性总量应该是平衡的，再加上央行较为呵护的态度，“过了这周最难的时候应该就过去
了，而且这次春节和元旦离得比较远，跨年后也有一段时间缓冲。”
    
    央行公开市场今日进行了总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天
期300亿元，28天期200亿元。据此计算，公开市场单日净投放200亿元。  
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
        
 北京时间11:59               今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
   其中：隔夜                  2.7231     2.7123        1.08 
         七天                  2.8964     2.9157       -1.93 
         14天                  4.0051     4.1100      -10.49 
 上海证交所质押式回购利率                                    
      其中:隔夜                4.9900     4.4200       57.00 
           七天                5.0450     4.6250       42.00 
          14天                 6.3900     6.2950        9.50 
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                    2.7500     2.7000        5.00 
       七天                    3.4000     3.3500        5.00 
      14天                     4.1000     4.0800        2.00 
 Shibor                                                      
      其中:隔夜                2.7410     2.7230        1.80 
           七天                2.8730     2.8710        0.20 
         三个月                4.8385     4.8348        0.37 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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