中国货币市场：年内资金充裕跨年品种稀缺，非银七天融入价格攀高

路透北京12月25日 - 中国银行间市场周一资金面延续近日跨年资金供给缺乏，而年内资金充裕的局面，结构分化情况仍很明显。交易员指出，今日七天资金可跨年，市场供给稀少，尤其是银行对非银的七天融出更少，且利率攀高达10%。 他们并称，公开市场暂停操作表明央行认为资金总量依然合理，惟银行年底指标考核因素导致非银融入相对困难，预计随着财政投放的增加，局部资金收敛无碍市场平稳跨年。 “这两天都差不多，隔夜特别松，但跨年比较贵，有的（给非银的）都到10%了，不跨年的钱很多。”华北一券商交易员说。 华南一券商交易员亦称，七天资金供给较少，14天资金非银机构融入价格最便宜的也得在7%附近，“跨年的有银行出，但不给非银，因为他们年底考核，出给非银占风险指标。” 中国央行稍早公告称，临近年末财政支出力度加大，可吸收逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元人民币。 华东一银行交易员表示，银行之间资金面依然平稳，央行暂停逆回购操作亦表明总量无忧，“央行也说了，财政投放加大，跨年没问题，就是非银可能受点苦。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5393 2.5447 -0.54 七天 2.7474 2.7649 -1.75 14天 4.2586 4.3200 -6.14 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4250 3.6500 +77.50 七天 7.3100 5.9700 +134.00 14天 5.7200 5.6300 +9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.5800 -3.00 七天 2.8000 2.9000 -10.00 14天 4.6500 4.9000 -25.00 Shibor 其中:隔夜 2.5690 2.6120 -4.30 七天 2.8810 2.8670 +1.40 三个月 4.9092 4.8908 +1.84 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)