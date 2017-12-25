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中国货币市场：年内资金充裕跨年品种稀缺，非银七天融入价格攀高
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December 25, 2017 / 3:48 AM / 2 days ago

中国货币市场：年内资金充裕跨年品种稀缺，非银七天融入价格攀高

3 分钟阅读

    路透北京12月25日 - 中国银行间市场周一资金面延续近日跨年资金供给缺乏，而年内资金充裕的局面，结构分化情况仍很明显。交易员指出，今日七天资金可跨年，市场供给稀少，尤其是银行对非银的七天融出更少，且利率攀高达10%。
    
    他们并称，公开市场暂停操作表明央行认为资金总量依然合理，惟银行年底指标考核因素导致非银融入相对困难，预计随着财政投放的增加，局部资金收敛无碍市场平稳跨年。
    
    “这两天都差不多，隔夜特别松，但跨年比较贵，有的（给非银的）都到10%了，不跨年的钱很多。”华北一券商交易员说。
    
    华南一券商交易员亦称，七天资金供给较少，14天资金非银机构融入价格最便宜的也得在7%附近，“跨年的有银行出，但不给非银，因为他们年底考核，出给非银占风险指标。”
    
    中国央行稍早公告称，临近年末财政支出力度加大，可吸收逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元人民币。
    
    华东一银行交易员表示，银行之间资金面依然平稳，央行暂停逆回购操作亦表明总量无忧，“央行也说了，财政投放加大，跨年没问题，就是非银可能受点苦。”
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:38                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5393     2.5447      -0.54
      七天                     2.7474     2.7649      -1.75
                                                  
      14天                     4.2586     4.3200      -6.14
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.4250     3.6500     +77.50
                                                  
      七天                     7.3100     5.9700    +134.00
                                                  
      14天                     5.7200     5.6300      +9.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5500     2.5800      -3.00
                                                  
      七天                     2.8000     2.9000     -10.00
                                                  
      14天                     4.6500     4.9000     -25.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5690     2.6120      -4.30
                                                  
       七天                    2.8810     2.8670      +1.40
                                                  
       三个月                  4.9092     4.8908      +1.84
                                                  
 
     备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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