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中国货币市场：开年首日资金宽松，银行备付充足大额净回笼影响不大
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January 2, 2018 / 3:46 AM / a day ago

中国货币市场：开年首日资金宽松，银行备付充足大额净回笼影响不大

2 分钟阅读

    路透上海1月2日 - 元旦后首个交易日，中国银行间市场周二资金面较为宽松。此前商业银行为年末时点保留的备付十分充足，央行公开市场今日大额净回笼也未造成大的影响，包括非银机构在内融资均很容易。
    
    交易员称，今年将开始实施普惠金融定向降准，不过目前流动性还未感受到明显助力。非银机构对更长期的跨月等需求呈断崖式下跌，结构性矛盾减弱短期资金面料无大碍。
    
    央行周二公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第七日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼2,900亿元人民币。
    
    上海一银行交易员表示，“隔夜虽然不至于有很多减点，但价格很低。月初比较宽松，银行之前备付囤的也多。”
    
    她并指出，对于将开始实施的定向降准，暂时感觉还不明显。
    
    中国央行此前决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。
    
    非银机构方面，今日融资难度和价格均大幅好转。
    
    上海一券商交易员透露，刚至月初，其长期资金需求不多，借入隔夜和七天都很容易。其中押信用债借隔夜回购在加权价格上加20个基点(bp)即可，七至14天期也跌到4%下方。

    因元旦假期，银行间市场1月1日(周一)休市，今日是2018年首个交易日。
               
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间11:32               今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                              
 其中:隔夜                    2.6009    2.7285      -12.76
  七天                        2.7364    2.9600      -22.36
 14天                         3.8794    3.8438       +3.56
 上海证交所质押式回购利率                                 
 其中:隔夜                    4.7500   14.5300     -978.00
  七天                        4.2600    5.7300     -147.00
  14天                        4.2550    4.9750      -72.00
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜                    2.6200    2.8200      -20.00
  七天                        2.8800    6.0000     -312.00
  14天                        3.8000    8.5000     -470.00
 Shibor                                                   
 其中:隔夜                    2.6570    2.8400      -18.30
 七天                         2.8390    2.9540      -11.50
 三个月                       4.8040    4.9133      -10.93
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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