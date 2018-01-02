中国货币市场：开年首日资金宽松，银行备付充足大额净回笼影响不大

路透上海1月2日 - 元旦后首个交易日，中国银行间市场周二资金面较为宽松。此前商业银行为年末时点保留的备付十分充足，央行公开市场今日大额净回笼也未造成大的影响，包括非银机构在内融资均很容易。 交易员称，今年将开始实施普惠金融定向降准，不过目前流动性还未感受到明显助力。非银机构对更长期的跨月等需求呈断崖式下跌，结构性矛盾减弱短期资金面料无大碍。 央行周二公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第七日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼2,900亿元人民币。 上海一银行交易员表示，“隔夜虽然不至于有很多减点，但价格很低。月初比较宽松，银行之前备付囤的也多。” 她并指出，对于将开始实施的定向降准，暂时感觉还不明显。 中国央行此前决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。 非银机构方面，今日融资难度和价格均大幅好转。 上海一券商交易员透露，刚至月初，其长期资金需求不多，借入隔夜和七天都很容易。其中押信用债借隔夜回购在加权价格上加20个基点(bp)即可，七至14天期也跌到4%下方。 因元旦假期，银行间市场1月1日(周一)休市，今日是2018年首个交易日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6009 2.7285 -12.76 七天 2.7364 2.9600 -22.36 14天 3.8794 3.8438 +3.56 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.7500 14.5300 -978.00 七天 4.2600 5.7300 -147.00 14天 4.2550 4.9750 -72.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6200 2.8200 -20.00 七天 2.8800 6.0000 -312.00 14天 3.8000 8.5000 -470.00 Shibor 其中:隔夜 2.6570 2.8400 -18.30 七天 2.8390 2.9540 -11.50 三个月 4.8040 4.9133 -10.93 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)