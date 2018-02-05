中国货币市场：提现需求渐起无碍资金面充沛，跨春节回购利率续降

路透上海2月5日 - 尽管春节长假将至，提现需求也在逐渐升温，不过中国银行间市场 周一资金面依旧充沛。各类机构流动性都相当充足，跨春节的回购利率继续走低。 交易员并指出，CRA（临时准备金动用安排）启动后释放的资金量巨大，基本足以对冲 节前的现金投放需求，即便有缺口规模也较为有限，央行辅以公开市场逆回购就能轻松应对 ，今年节前流动性料难现波澜。 “很松很松，一点都不像春节前的资金面，”上海一银行交易员亦称。 北京一基金交易员表示，今日借入跨春节的21天资金（押信用债）利率只需4%，较上周 五又有明显下降，“应该是那个（临时）降准威力太大，抵消了其他的因素，年前应该没啥 大问题了。” 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(CRA)工 具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金， 使用期限30天。央行上周一至周三在公开市场业务交易公告中提及，金融机构已有序动用CR A。 华东一银行交易员谈到，CRA释放的资金规模应该能基本覆盖节前的现金需求，长假前 央行甚至可能不需要再重启逆回购，即便操作规模也应该不会很大。 中国央行周一公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金 投放等因素的影响，今日不开展公开市场操作，这亦是央行公开市场连续第八个交易日暂停 操作。据此计算，单日将回笼400亿元人民币。 中国财政部和央行本周三（7日）还将进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标 ，操作量1,200亿元人民币，期限三个月（91天）。2月有一期1,200亿元的中央国库现金定 存将到期，与此次招标规模等量，不过到期日为2月23日落在春节后。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.5176 2.4835 3.41 七天 2.7009 2.7445 -4.36 14天 3.8869 3.8641 2.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9800 2.9900 -1.00 七天 3.2200 3.1250 9.50 14天 3.9550 3.9750 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5300 2.5200 1.00 七天 2.7300 2.8000 -7.00 14天 3.9000 3.9000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5305 2.5173 1.32 七天 2.7758 2.7880 -1.22 三个月 4.7258 4.7278 -0.20 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)