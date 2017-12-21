中国货币市场：整体平稳但结构分化依旧严重，非银机构跨年资金仍难求

路透上海12月21日 - 中国银行间市场周四资金面与前两日变化不大，整体平稳但结构 性分化依旧严重。年内资金供给充裕，但跨年资金依旧供不应求，非银机构压力尤为明显， 14天回购利率维持在9%左右的高位。 交易员并指出，以当前流动性总量看应对跨年应无太大问题，特别是大中型银行压力有 限，不过由于年末MPA（宏观审慎评估）因素的制约，非银机构的结构性融入压力料将持续 到年末。 北京一券商交易员表示，今日隔夜资金依旧宽松，但跨年供给还是很少，尤其是给非银 机构的更少，偶尔有一笔融出便会引发疯抢。 “14天（回购），9%秒杀，”上海一券商交易员感叹称。 华东一银行交易员则谈到，目前是较为典型的年末资金面，跨年供需矛盾突出且价格很 高，不过从银行的感受来看，今年底的资金波动明显较以往缓和，“今年确实比往年觉得舒 服不少，感觉银行跨年都会相对轻松了，不过MPA考核还在，非银的压力估计要到年底。” 央行公开市场今日进行总额700亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期30 0亿元，28天期100亿元。据此计算，公开市场单日净回笼100亿元，结束此前连续八日净投 放（按全口径计算）。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6271 2.6963 -6.92 七天 2.8029 2.9024 -9.95 14天 4.5943 4.0738 52.05 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9900 3.8600 13.00 七天 4.5500 5.0200 -47.00 14天 6.2500 6.6300 -38.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.6500 2.7200 -7.00 > 七天 3.1500 3.4000 -25.00 14天 5.0000 4.0500 95.00 Shibor 其中:隔夜 2.6650 2.7300 -6.50 七天 2.8710 2.8740 -0.30 三个月 4.8676 4.8559 1.17 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)