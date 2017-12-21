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中国货币市场：整体平稳但结构分化依旧严重，非银机构跨年资金仍难求
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December 21, 2017 / 4:21 AM / 5 days ago

中国货币市场：整体平稳但结构分化依旧严重，非银机构跨年资金仍难求

2 分钟阅读

    路透上海12月21日 - 中国银行间市场周四资金面与前两日变化不大，整体平稳但结构
性分化依旧严重。年内资金供给充裕，但跨年资金依旧供不应求，非银机构压力尤为明显，
14天回购利率维持在9%左右的高位。
    
    交易员并指出，以当前流动性总量看应对跨年应无太大问题，特别是大中型银行压力有
限，不过由于年末MPA（宏观审慎评估）因素的制约，非银机构的结构性融入压力料将持续
到年末。
    
    北京一券商交易员表示，今日隔夜资金依旧宽松，但跨年供给还是很少，尤其是给非银
机构的更少，偶尔有一笔融出便会引发疯抢。
    
    “14天（回购），9%秒杀，”上海一券商交易员感叹称。
    
    华东一银行交易员则谈到，目前是较为典型的年末资金面，跨年供需矛盾突出且价格很
高，不过从银行的感受来看，今年底的资金波动明显较以往缓和，“今年确实比往年觉得舒
服不少，感觉银行跨年都会相对轻松了，不过MPA考核还在，非银的压力估计要到年底。”
    
    央行公开市场今日进行总额700亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期30
0亿元，28天期100亿元。据此计算，公开市场单日净回笼100亿元，结束此前连续八日净投
放（按全口径计算）。
    
    以下为主要货币市场利率报价:           
    
 北京时间11:59             今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中：隔夜                  2.6271    2.6963       -6.92 
       七天                  2.8029    2.9024       -9.95 
       14天                  4.5943    4.0738       52.05 
 上海证交所质押式回购利率                                 
    其中:隔夜                3.9900    3.8600       13.00 
         七天                4.5500    5.0200      -47.00 
        14天                 6.2500    6.6300      -38.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.6500    2.7200       -7.00 
                        >                       
     七天                    3.1500    3.4000      -25.00 
    14天                     5.0000    4.0500       95.00 
 Shibor                                                   
    其中:隔夜                2.6650    2.7300       -6.50 
         七天                2.8710    2.8740       -0.30 
       三个月                4.8676    4.8559        1.17 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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