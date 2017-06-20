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2017年6月20日 / 凌晨4点20分 / 2 个月内

中国货币市场：早盘流动性稍紧但整体仍平稳，公开市场零投放影响暂有限

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海6月20日 - 中国央行公开市场周二既无投放也无回笼，尽管银行间市场流动性
早间稍显紧势，但大行保障供给情况下资金面整体仍属平衡。交易人士表示，随着缴税临近
尾声，央行逆回购投放亦逐步减量，但对市场影响有限，机构半年末流动性预期尚可，跨季
资金价格亦稳步回落。        
    
    “早盘稍稍紧，大行有在出，但是感觉减量了，不过还是能保障供给，”北京一银行交
易员称，“后来就好了，因为以往如果还紧的话很多小机构还会来问，现在基本没人找我借
钱了。”
    
    她并解释称，最近跨季资金供给偏少，机构也多把期限缩短在14天，长期限资金需求下
降的同时，成交量也开始收缩；一个月和三个月同业存单价格也回落到4.6%-4.7%附近。 
         
    央行公开市场今日仅进行总额100亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，完全对冲
单日到期量；据路透统计，本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期1
00亿元。    
    
    上海一银行交易员表示，前几天央行逆回购加量投放有对冲月度缴税走款的考量，目前
减少投放对资金面影响还比较可控，但是季末MPA考核对非银等机构的扰动还是不能忽视。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:12                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8662     2.8664      -0.02
      七天                     2.9560     2.9597      -0.37
                                                  
      14天                     3.9992     4.1835     -18.43
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.1150     4.0050     +11.00
                                                  
      七天                     4.3650     4.3050      +6.00
                                                  
      14天                     4.9000     4.8150      +8.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8900     2.8500      +4.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4000      +4.00
                                                  
      14天                     4.2600     4.0000     +26.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8776     2.8635      +1.41
                                                  
       七天                    2.9300     2.9204      +0.96
                                                  
       三个月                  4.7141     4.7470      -3.29
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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