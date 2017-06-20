中国货币市场：早盘流动性稍紧但整体仍平稳，公开市场零投放影响暂有限

路透上海6月20日 - 中国央行公开市场周二既无投放也无回笼，尽管银行间市场流动性 早间稍显紧势，但大行保障供给情况下资金面整体仍属平衡。交易人士表示，随着缴税临近 尾声，央行逆回购投放亦逐步减量，但对市场影响有限，机构半年末流动性预期尚可，跨季 资金价格亦稳步回落。 “早盘稍稍紧，大行有在出，但是感觉减量了，不过还是能保障供给，”北京一银行交 易员称，“后来就好了，因为以往如果还紧的话很多小机构还会来问，现在基本没人找我借 钱了。” 她并解释称，最近跨季资金供给偏少，机构也多把期限缩短在14天，长期限资金需求下 降的同时，成交量也开始收缩；一个月和三个月同业存单价格也回落到4.6%-4.7%附近。 央行公开市场今日仅进行总额100亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，完全对冲 单日到期量；据路透统计，本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期1 00亿元。 上海一银行交易员表示，前几天央行逆回购加量投放有对冲月度缴税走款的考量，目前 减少投放对资金面影响还比较可控，但是季末MPA考核对非银等机构的扰动还是不能忽视。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8662 2.8664 -0.02 七天 2.9560 2.9597 -0.37 14天 3.9992 4.1835 -18.43 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1150 4.0050 +11.00 七天 4.3650 4.3050 +6.00 14天 4.9000 4.8150 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8900 2.8500 +4.00 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 4.2600 4.0000 +26.00 Shibor 其中:隔夜 2.8776 2.8635 +1.41 七天 2.9300 2.9204 +0.96 三个月 4.7141 4.7470 -3.29 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)