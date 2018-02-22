中国货币市场：春节后首个交易日资金平衡偏松，央行重启逆回购并加码投放

路透上海2月22日 - 春节假期后首个交易日，中国银行间市场周四资金面平衡偏松。交 易员表示，开年首日央行重启逆回购并加大投放力度，尽管有MLF到期但仍实现全口径净投 放逾千亿元，不过在月度缴税等因素扰动下，流动性整体稳中略松。 他们并表示，未来缴税走款及CRA（临时准备金动用安排）到期资金回收等仍令忧虑难 消。 “央妈是放了不少逆回购，但是MLF到期量也大，所以也没有特别松的感觉，算平衡吧， 大行很多都没怎么动，不出也不借，很多人还在休假。”华南一银行交易员称。 央行周四公告，为对冲税期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，维护银行体 系流动性合理稳定，今日开展了3,500亿元逆回购操作，为央行公开市场自1月25日暂停逆回 购操作以来首次重启。考虑到今日无逆回购到期，有一笔2,435亿元MLF因春节顺延至今日到 期，今日全口径净投放1,065亿元。 上述交易员并谈到，“月底还有缴税和缴准扰动，CRA应该也会陆续回收资金，今天第 一天感觉还不明显，资金情况还得看央妈后续的投放力度如何吧。” 上海一银行交易员表示，今日隔夜资金供给不算特别宽松，但是暂时也还不算很难借， 截至中午才轧平头寸，感觉流动性并不如节前宽松，整体成交量也不算明显，“春节后第一 天大家都比较懵懵的，明天再看看逆回购还能放多少吧。” 根据国家税务总局的办税日历，2月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为2月22日。 今年春节假期为2月15日至2月21日。 央行节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开 展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补 充流动性，提高跨季资金供应的比重。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6052 2.7173 -11.21 七天 2.8708 2.8279 +4.29 14天 3.7742 3.7098 +6.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4700 2.7700 +70.00 七天 3.7400 2.6400 +110.00 14天 3.7000 3.3850 +31.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6100 2.8000 -19.00 七天 3.0600 2.8500 +21.00 14天 3.8000 3.6000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.6310 2.7230 -9.20 七天 2.8910 2.9100 -1.90 三个月 4.7054 4.7031 +0.23 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)