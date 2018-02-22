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February 22, 2018 / 4:04 AM / 2 days ago

中国货币市场：春节后首个交易日资金平衡偏松，央行重启逆回购并加码投放

3 分钟阅读

    路透上海2月22日 - 春节假期后首个交易日，中国银行间市场周四资金面平衡偏松。交
易员表示，开年首日央行重启逆回购并加大投放力度，尽管有MLF到期但仍实现全口径净投
放逾千亿元，不过在月度缴税等因素扰动下，流动性整体稳中略松。
    
    他们并表示，未来缴税走款及CRA（临时准备金动用安排）到期资金回收等仍令忧虑难
消。
    
   “央妈是放了不少逆回购，但是MLF到期量也大，所以也没有特别松的感觉，算平衡吧，
大行很多都没怎么动，不出也不借，很多人还在休假。”华南一银行交易员称。
             
    央行周四公告，为对冲税期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，维护银行体
系流动性合理稳定，今日开展了3,500亿元逆回购操作，为央行公开市场自1月25日暂停逆回
购操作以来首次重启。考虑到今日无逆回购到期，有一笔2,435亿元MLF因春节顺延至今日到
期，今日全口径净投放1,065亿元。
    
    上述交易员并谈到，“月底还有缴税和缴准扰动，CRA应该也会陆续回收资金，今天第
一天感觉还不明显，资金情况还得看央妈后续的投放力度如何吧。”
    
    上海一银行交易员表示，今日隔夜资金供给不算特别宽松，但是暂时也还不算很难借，
截至中午才轧平头寸，感觉流动性并不如节前宽松，整体成交量也不算明显，“春节后第一
天大家都比较懵懵的，明天再看看逆回购还能放多少吧。”
    
    根据国家税务总局的办税日历，2月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为2月22日。
    
    今年春节假期为2月15日至2月21日。 
    
    央行节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开
展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补
充流动性，提高跨季资金供应的比重。
              
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:47                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6052     2.7173     -11.21
      七天                     2.8708     2.8279      +4.29
                                                  
      14天                     3.7742     3.7098      +6.44
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.4700     2.7700     +70.00
                                                  
      七天                     3.7400     2.6400    +110.00
                                                  
      14天                     3.7000     3.3850     +31.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6100     2.8000     -19.00
                                                  
      七天                     3.0600     2.8500     +21.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.6000     +20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6310     2.7230      -9.20
                                                  
       七天                    2.8910     2.9100      -1.90
                                                  
       三个月                  4.7054     4.7031      +0.23
                                                  
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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