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2017年6月28日 / 凌晨4点35分 / 1 个月前

中国货币市场：月内供给充沛但七天需求旺盛，非银融入价格明显回落

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海6月28日 - 中国央行公开市场周三逆回购继续缺席，然银行间资金面月内资金供给充沛无虞，七天期则因跨月需求旺盛。交易员称，隔夜资金稍显泛滥，一早就有机构在减点融出，多数机构需求集中在七天品种，不过银行类机构加权拆借问题不大，非银拆入跨月资金成本亦明显回落。
    
    他们表示，财政投放助力下跨季基本无忧，但是考虑到7月初逆回购到期量偏大，度过半年末维稳时期，届时流动性变化仍值得关注。      
    
   “月内的泛滥成灾啊，隔夜一大早就看到有人减点出，现在差不多2.3%就能借到；七天的虽跨月，但是银行基本加权价格借，也难度不大。”上海一银行交易员说，需求主要还是在七天，除非七天借不到才会去借14天。
    
    上海一基金公司交易员亦表示，非银类机构拆借七天期跨季资金价格也回落明显，上日七天多数报价在6%左右，今天价格能谈到5.5%附近，但是从市场上供给情况来看，日内很有可能回落到5%附近。
              
    中国央行周三公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第四日暂停操作；据此计算，今日净回笼500亿元人民币。
    
    “我们七天能谈到4.75%吧，虽说这个价格不多，但是说明大家预期还是都比较稳吧，”北京一券商机构交易员称，“跨月过后，7月初的资金面还不能掉以轻心，是不是会类似3月末还很难说，那时候资金也是很松，但到4月初反而收紧。”
    
    上海银行间同业拆放利率shibor今日亦全线下行。其中隔夜最新报2.5596%，较上日下行6.64个基点(bp)；七天期报2.8577%，较上日下行2.57个基点；三个月品种最新报4.5522%，较上日下行3.11bp；一年期报4.4299%，跌0.31bp。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:20                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.4822     2.5372      -5.50
      七天                     2.7819     2.7805      +0.14
                                                  
      14天                     4.1319     4.1200      +1.19
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    5.1050     4.4300     +67.50
                                                  
      七天                     4.9900     4.9550      +3.50
                                                  
      14天                     4.5600     4.5750      -1.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5000     2.5700      -7.00
                                                  
      七天                     3.4100     2.9900     +42.00
                                                  
      14天                     4.6000     4.6000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5596     2.6260      -6.64
                                                  
       七天                    2.8577     2.8834      -2.57
                                                  
       三个月                  4.5522     4.5833      -3.11
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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