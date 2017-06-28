中国货币市场：月内供给充沛但七天需求旺盛，非银融入价格明显回落

路透上海6月28日 - 中国央行公开市场周三逆回购继续缺席，然银行间资金面月内资金供给充沛无虞，七天期则因跨月需求旺盛。交易员称，隔夜资金稍显泛滥，一早就有机构在减点融出，多数机构需求集中在七天品种，不过银行类机构加权拆借问题不大，非银拆入跨月资金成本亦明显回落。 他们表示，财政投放助力下跨季基本无忧，但是考虑到7月初逆回购到期量偏大，度过半年末维稳时期，届时流动性变化仍值得关注。 “月内的泛滥成灾啊，隔夜一大早就看到有人减点出，现在差不多2.3%就能借到；七天的虽跨月，但是银行基本加权价格借，也难度不大。”上海一银行交易员说，需求主要还是在七天，除非七天借不到才会去借14天。 上海一基金公司交易员亦表示，非银类机构拆借七天期跨季资金价格也回落明显，上日七天多数报价在6%左右，今天价格能谈到5.5%附近，但是从市场上供给情况来看，日内很有可能回落到5%附近。 中国央行周三公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第四日暂停操作；据此计算，今日净回笼500亿元人民币。 “我们七天能谈到4.75%吧，虽说这个价格不多，但是说明大家预期还是都比较稳吧，”北京一券商机构交易员称，“跨月过后，7月初的资金面还不能掉以轻心，是不是会类似3月末还很难说，那时候资金也是很松，但到4月初反而收紧。” 上海银行间同业拆放利率shibor今日亦全线下行。其中隔夜最新报2.5596%，较上日下行6.64个基点(bp)；七天期报2.8577%，较上日下行2.57个基点；三个月品种最新报4.5522%，较上日下行3.11bp；一年期报4.4299%，跌0.31bp。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4822 2.5372 -5.50 七天 2.7819 2.7805 +0.14 14天 4.1319 4.1200 +1.19 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.1050 4.4300 +67.50 七天 4.9900 4.9550 +3.50 14天 4.5600 4.5750 -1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5000 2.5700 -7.00 七天 3.4100 2.9900 +42.00 14天 4.6000 4.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5596 2.6260 -6.64 七天 2.8577 2.8834 -2.57 三个月 4.5522 4.5833 -3.11 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)