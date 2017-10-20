中国货币市场：月内资金宽松无虞但跨月略紧，公开市场累积投放大力驰援

路透上海10月20日 - 中国央行公开市场周五延续净投放，本周逆回购口径累积投放达5 ,600亿元，助益银行间资金面维持宽松无虞。交易员称，央行逆回购连续驰援下，场内大行 隔夜供给充沛，七天因跨缴税周期需求显旺，而跨月的14天期品种则略显紧俏；不过非银拆 借价格仍旧相对偏高。 他们并称，央行本周加力投放平稳预期，不过预计下周缴税影响将显现，同时逆回购到 期量也偏大，仍需继续关注央行是否滚动操作。 “(资金)很松，量都蛮足的，隔夜和七天都是，不过减点的倒是没有很多，跨月的略紧 一点，”上海一银行交易员称，“不过大行14天的供给感觉比昨天还多了一点，就是不知道 下周会怎么样”。 她并称，有机构测算10月份季度缴税量至少也得6,000亿，叠加逆回购到期近5,000亿的 规模，预计央行逆回购仍需要加量续作，不然资金面还是会面临不小压力。 中国央行周五公告称，今日将进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天500亿元，14天 300亿元；今日有200亿元逆回购到期。按逆回购口径计算，本周净投放5,600亿元；考虑MLF 后，本周公开市场全口径净投放2,045亿元。路透计算，下周逆回购到期4,800亿元。 不过非银类机构资金拆借的感受略有不同。华北一券商交易员称，其可拆入的七天期品 种价格最低也到3.1%，14天则要到4%以上，“资金多是多，但是只有隔夜便宜啊，基本加权 能借到，早上出不掉的估计后面都会减点的，不过七天和14天就要加点了”。 她并表示，央行本周逆回购投放的目的也是为了对冲缴税周期冲击，感觉资金总量应 该问题不大，但是下周随着十九大会议结束，如果央行不继续净投放的话，这周如此宽松的 局面肯定不会持续了。 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税 、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5449 2.5603 -1.54 七天 2.8026 2.8530 -5.04 14天 3.9818 4.0863 -10.45 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5000 2.3650 +13.50 七天 3.1900 2.9800 +21.00 14天 3.9900 3.9300 +6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.5700 -2.00 七天 3.1000 3.1000 +0.00 14天 4.1000 4.2000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.5782 2.5920 -1.38 七天 2.8379 2.8405 -0.26 三个月 4.3758 4.3737 +0.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)