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中国货币市场：月内资金宽松无虞但跨月略紧，公开市场累积投放大力驰援
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2017年10月20日 / 凌晨4点08分 / 5 天内

中国货币市场：月内资金宽松无虞但跨月略紧，公开市场累积投放大力驰援

3 分钟阅读

    路透上海10月20日 - 中国央行公开市场周五延续净投放，本周逆回购口径累积投放达5
,600亿元，助益银行间资金面维持宽松无虞。交易员称，央行逆回购连续驰援下，场内大行
隔夜供给充沛，七天因跨缴税周期需求显旺，而跨月的14天期品种则略显紧俏；不过非银拆
借价格仍旧相对偏高。
    
    他们并称，央行本周加力投放平稳预期，不过预计下周缴税影响将显现，同时逆回购到
期量也偏大，仍需继续关注央行是否滚动操作。
    
    “(资金)很松，量都蛮足的，隔夜和七天都是，不过减点的倒是没有很多，跨月的略紧
一点，”上海一银行交易员称，“不过大行14天的供给感觉比昨天还多了一点，就是不知道
下周会怎么样”。
    
    她并称，有机构测算10月份季度缴税量至少也得6,000亿，叠加逆回购到期近5,000亿的
规模，预计央行逆回购仍需要加量续作，不然资金面还是会面临不小压力。
    
    中国央行周五公告称，今日将进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天500亿元，14天
300亿元；今日有200亿元逆回购到期。按逆回购口径计算，本周净投放5,600亿元；考虑MLF
后，本周公开市场全口径净投放2,045亿元。路透计算，下周逆回购到期4,800亿元。
    
    不过非银类机构资金拆借的感受略有不同。华北一券商交易员称，其可拆入的七天期品
种价格最低也到3.1%，14天则要到4%以上，“资金多是多，但是只有隔夜便宜啊，基本加权
能借到，早上出不掉的估计后面都会减点的，不过七天和14天就要加点了”。
    
     她并表示，央行本周逆回购投放的目的也是为了对冲缴税周期冲击，感觉资金总量应
该问题不大，但是下周随着十九大会议结束，如果央行不继续净投放的话，这周如此宽松的
局面肯定不会持续了。
          
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税
、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。   
                     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:59                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5449     2.5603      -1.54
      七天                     2.8026     2.8530      -5.04
                                                  
      14天                     3.9818     4.0863     -10.45
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.5000     2.3650     +13.50
                                                  
      七天                     3.1900     2.9800     +21.00
                                                  
      14天                     3.9900     3.9300      +6.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5500     2.5700      -2.00
                                                  
      七天                     3.1000     3.1000      +0.00
                                                  
      14天                     4.1000     4.2000     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5782     2.5920      -1.38
                                                  
       七天                    2.8379     2.8405      -0.26
                                                  
       三个月                  4.3758     4.3737      +0.21
                                                  
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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