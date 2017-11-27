中国货币市场：月内资金无忧跨月供给仍少，关注公开市场后续操作

路透上海11月27日 - 中国银行间债市周一隔夜资金供给较为平衡，不论是银行还是非银机构借入难度均 不大，而七天期作为可跨月的最经济品种，供给仍少。交易员称，公开市场今日操作不温不火，令机构对月底 前流动性无法完全安心，仍要密切关注央行后续动向。 央行公开市场今日进行了1,400亿元人民币逆回购，与到期量完全对冲，七天、14天和63天三个期限中标 利率均持稳。据路透统计，本周公开市场共有9,500亿元逆回购到期，其中今日到期1,400亿元。 上海一银行交易员表示，“隔夜基本都借得到，跨月还是紧。后面看央妈的了，希望能尽量都续上(到期 逆回购)。” 对非银机构来说，今日隔夜借款难度也不大。一券商交易员称，以利率债为抵押品，可以按加权价融入隔 夜。七天期出资方面，一是量非常少，二是价格略高，不太理想，还在继续寻找中。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8050 2.7891 +1.59 七天 2.8159 2.9387 -12.28 14天 4.6175 4.7029 -8.54 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4550 4.0800 +37.50 七天 5.3100 5.2800 +3.00 14天 4.6950 4.7400 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.8200 2.8000 +2.00 > 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.8000 5.0000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.8190 2.7970 +2.20 七天 2.8830 2.8730 +1.00 三个月 4.7103 4.6722 +3.81 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)