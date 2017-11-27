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中国货币市场：月内资金无忧跨月供给仍少，关注公开市场后续操作
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2017年11月27日 / 凌晨4点14分 / 2 天前

中国货币市场：月内资金无忧跨月供给仍少，关注公开市场后续操作

2 分钟阅读

    路透上海11月27日 - 中国银行间债市周一隔夜资金供给较为平衡，不论是银行还是非银机构借入难度均
不大，而七天期作为可跨月的最经济品种，供给仍少。交易员称，公开市场今日操作不温不火，令机构对月底
前流动性无法完全安心，仍要密切关注央行后续动向。
    
    央行公开市场今日进行了1,400亿元人民币逆回购，与到期量完全对冲，七天、14天和63天三个期限中标
利率均持稳。据路透统计，本周公开市场共有9,500亿元逆回购到期，其中今日到期1,400亿元。
    
    上海一银行交易员表示，“隔夜基本都借得到，跨月还是紧。后面看央妈的了，希望能尽量都续上(到期
逆回购)。”
    
    对非银机构来说，今日隔夜借款难度也不大。一券商交易员称，以利率债为抵押品，可以按加权价融入隔
夜。七天期出资方面，一是量非常少，二是价格略高，不太理想，还在继续寻找中。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价：  
 北京时间11:54             今日(%)   上日(%)   变动(bp
                                                  )
 质押式回购加权平均利率                           
 其中:隔夜                 2.8050     2.7891     +1.59
  七天                     2.8159     2.9387    -12.28
 14天                      4.6175     4.7029     -8.54
 上海证交所质押式回购利率                             
 其中:隔夜                 4.4550     4.0800    +37.50
  七天                     5.3100     5.2800     +3.00
  14天                     4.6950     4.7400     -4.50
 回购定盘利率                                         
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS  2.8200     2.8000     +2.00
 >                                             
  七天                     3.4400     3.4400     +0.00
  14天                     4.8000     5.0000    -20.00
 Shibor                                               
 其中:隔夜                 2.8190     2.7970     +2.20
 七天                      2.8830     2.8730     +1.00
 三个月                    4.7103     4.6722     +3.81
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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