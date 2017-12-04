中国货币市场：月初资金愈宽盘中频见减点，逆回购仍缺席央行持续回笼

路透上海12月4日 - 中国银行间市场周一早盘资金面更趋宽松，月初各期限供给充沛，盘中频见减点出资 。交易员称，央行公开市场逆回购仍缺席，到期量对冲下连两日持续净回笼，不过丝毫无碍月初流动性继续向 宽态势，机构轧平头寸毫无压力，隔夜频见减点融出，惟减点幅度仍比较有限。 他们表示，本周周中逆回购集中到期量偏大，叠加MLF到期，预计随着中下旬及年底到来，资金面还将继 续回归紧平衡状态。 “(资金)挺松的，X-REPO(匿名交易系统)上隔夜有2.52%的，七天也有2.72%的，不过减点不多，还没到大 甩卖的时候，”上海一银行交易员表示，“我们一早就平了头寸，至少这几天还是比较好过的，不知道后面央 妈还会给钱么，不然好日子维持不了几天”。 央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不 开展公开市场操作。此亦为连续第二日暂停操作；据此计算，单日净回笼900亿元人民币。上周 五为单日净回笼400亿元，结束此前连四日完全对冲到期量的态势。 非银机构也轧平头寸难度不大。“银行一大早就跑过来塞钱，不过我们现在也不借减点了，非银就不要这 么抠了，资金紧的时候还指望银行，现在大家都平了，估计下午减点的会更加多起来。”上海一基金公司交易 员称。 她并表示，现在出资的都是年内到期的资金，期限不超过25天的，跨年的资金现在供给还比较少，我们也 还没开始准备，关键就看央行接下来如何操作，MLF估计大概率肯定会续作，逆回购会不会投放也值得关注。 据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期。另外，本周三（6日）还有1,880亿元中期借贷便 利（MLF）到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,870亿元MLF到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5703 2.5807 -1.04 七天 2.7571 2.8383 -8.12 14天 3.7100 3.8658 -15.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4050 3.5250 -12.00 七天 3.5800 3.6250 -4.50 14天 3.8350 3.7500 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5800 2.6200 -4.00 七天 2.9000 3.0000 -10.00 14天 3.7900 3.8000 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.6000 2.6420 -4.20 七天 2.8160 2.8510 -3.50 三个月 4.7804 4.7639 +1.65 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)