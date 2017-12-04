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中国货币市场：月初资金愈宽盘中频见减点，逆回购仍缺席央行持续回笼
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2017年12月4日 / 凌晨3点54分 / 1 天前

中国货币市场：月初资金愈宽盘中频见减点，逆回购仍缺席央行持续回笼

3 分钟阅读

    路透上海12月4日 - 中国银行间市场周一早盘资金面更趋宽松，月初各期限供给充沛，盘中频见减点出资
。交易员称，央行公开市场逆回购仍缺席，到期量对冲下连两日持续净回笼，不过丝毫无碍月初流动性继续向
宽态势，机构轧平头寸毫无压力，隔夜频见减点融出，惟减点幅度仍比较有限。
    
    他们表示，本周周中逆回购集中到期量偏大，叠加MLF到期，预计随着中下旬及年底到来，资金面还将继
续回归紧平衡状态。
    
    “(资金)挺松的，X-REPO(匿名交易系统)上隔夜有2.52%的，七天也有2.72%的，不过减点不多，还没到大
甩卖的时候，”上海一银行交易员表示，“我们一早就平了头寸，至少这几天还是比较好过的，不知道后面央
妈还会给钱么，不然好日子维持不了几天”。         
    
    央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不
开展公开市场操作。此亦为连续第二日暂停操作；据此计算，单日净回笼900亿元人民币。上周
五为单日净回笼400亿元，结束此前连四日完全对冲到期量的态势。
    
    非银机构也轧平头寸难度不大。“银行一大早就跑过来塞钱，不过我们现在也不借减点了，非银就不要这
么抠了，资金紧的时候还指望银行，现在大家都平了，估计下午减点的会更加多起来。”上海一基金公司交易
员称。
    
    她并表示，现在出资的都是年内到期的资金，期限不超过25天的，跨年的资金现在供给还比较少，我们也
还没开始准备，关键就看央行接下来如何操作，MLF估计大概率肯定会续作，逆回购会不会投放也值得关注。 
       
    
    据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期。另外，本周三（6日）还有1,880亿元中期借贷便
利（MLF）到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,870亿元MLF到期。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:45                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5703     2.5807      -1.04
      七天                     2.7571     2.8383      -8.12
                                                  
      14天                     3.7100     3.8658     -15.58
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.4050     3.5250     -12.00
                                                  
      七天                     3.5800     3.6250      -4.50
                                                  
      14天                     3.8350     3.7500      +8.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5800     2.6200      -4.00
                                                  
      七天                     2.9000     3.0000     -10.00
                                                  
      14天                     3.7900     3.8000      -1.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6000     2.6420      -4.20
                                                  
       七天                    2.8160     2.8510      -3.50
                                                  
       三个月                  4.7804     4.7639      +1.65
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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