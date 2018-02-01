中国货币市场：月初资金过宽供给充盈，非银融入隔夜限制似已解除

路透上海2月1日 - 中国央行在公开市场连续净回笼，银行间市场周四流动性宽松态势 有增无减，各期限供给十分充盈。此前非银机构从银行融入隔夜的临时性限制，也因转入月 初而似已解除。 交易员称，普惠金融定向降准，以及临时准备金动用安排(CRA)等多举措导致市场留存 了大量的流动性，不排除央行将继续停止公开市场操作以回收资金。仅就目前情况来看，平 稳跨过春节料无大碍。 上海一券商交易员称，银行间市场资金极为宽松，“今天都是钱往外塞不出去的节奏。 ” 中国央行今日继续暂停公开市场操作，包括本日，连续六日净回笼资金已逾万亿元人民 币。 北京一银行交易员补充说，今日存款类机构对非银隔夜融资限制似已不见。不过在如此 宽松的资金面下，上述限制可能更多还是监管层的一种警示提醒，实际影响有限。 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(CRA)工 具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金， 使用期限30天。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.49 2.58 -9.18 七天 2.72 2.85 -12.88 14天 3.87 3.75 +11.48 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.93 2.98 -5.00 七天 3.10 3.39 -29.00 14天 4.07 4.05 +2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.50 2.60 -10.00 七天 2.85 3.20 -35.00 14天 3.90 3.80 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.52 2.59 -7.86 七天 2.79 2.83 -3.73 三个月 4.73 4.73 +0.19 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)