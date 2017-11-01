中国货币市场：月初资金面明显好转，供给平稳短期无忧

路透北京11月1日 - 中国银行间市场周三资金面明显好转，大行和股份制银行融出积极 。交易员称，跨月结束机构出钱顾虑减少，隔夜和七天等主要期限市场供给相对平稳；月初 市场扰动因素不多，预计未来几天流动性仍会延续偏松的态势。 华北一券商交易员称，今天资金明显好转，早盘主动融出的机构增多，股份制银行和城 商行均有融出。 “可以说比昨天大幅改善，大行也有出，但跟前一段开会期间没法比，这会还是有钱就 得要，不能等。”他说。 中国央行公开市场今日进行了总额2,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元 ，14天期400亿元，63天期600亿元，与今日逆回购到期总量完全对冲。 北京一银行交易员亦称，“现在市场上基本上大家都平了，隔夜和七天出的都还行，目 前大家的需求基本都满足了，昨天下午4点多其实就好了。” 她并表示，月初资金面通常较为平稳，今天公开市场亦选择对冲到期，表明央行也认为 总量充足，预计接下来几天资金面无忧。 路透周二曾援引市场人士报导，央行就中期借贷便利(MLF)续做进行询量，有望在本周 五操作。据路透统计，11月共有3,960亿元人民币MLF到期，其中本周五到期量 为2,070亿元。另外两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿 元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7311 2.8460 -11.49 七天 2.9380 2.8344 +10.36 14天 4.0783 4.7334 -65.51 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8900 6.7450 -285.50 七天 3.7850 4.7650 -98.00 14天 3.8100 4.3650 -55.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.8900 -14.00 七天 3.4400 2.7000 +74.00 14天 4.1000 4.8000 -70.00 Shibor 其中:隔夜 2.7390 2.7360 +0.30 七天 2.8940 2.8940 +0.00 三个月 4.4080 4.3954 +1.26 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)