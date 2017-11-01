FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：月初资金面明显好转，供给平稳短期无忧
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月1日 / 凌晨3点43分 / 1 天前

中国货币市场：月初资金面明显好转，供给平稳短期无忧

3 分钟阅读

    路透北京11月1日 - 中国银行间市场周三资金面明显好转，大行和股份制银行融出积极
。交易员称，跨月结束机构出钱顾虑减少，隔夜和七天等主要期限市场供给相对平稳；月初
市场扰动因素不多，预计未来几天流动性仍会延续偏松的态势。
    
    华北一券商交易员称，今天资金明显好转，早盘主动融出的机构增多，股份制银行和城
商行均有融出。
    
    “可以说比昨天大幅改善，大行也有出，但跟前一段开会期间没法比，这会还是有钱就
得要，不能等。”他说。
    
    中国央行公开市场今日进行了总额2,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元
，14天期400亿元，63天期600亿元，与今日逆回购到期总量完全对冲。
    
    北京一银行交易员亦称，“现在市场上基本上大家都平了，隔夜和七天出的都还行，目
前大家的需求基本都满足了，昨天下午4点多其实就好了。”
    
    她并表示，月初资金面通常较为平稳，今天公开市场亦选择对冲到期，表明央行也认为
总量充足，预计接下来几天资金面无忧。

    路透周二曾援引市场人士报导，央行就中期借贷便利(MLF)续做进行询量，有望在本周
五操作。据路透统计，11月共有3,960亿元人民币MLF到期，其中本周五到期量
为2,070亿元。另外两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿
元。

    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:35                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7311     2.8460     -11.49
      七天                     2.9380     2.8344     +10.36
                                                  
      14天                     4.0783     4.7334     -65.51
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.8900     6.7450    -285.50
                                                  
      七天                     3.7850     4.7650     -98.00
                                                  
      14天                     3.8100     4.3650     -55.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7500     2.8900     -14.00
                                                  
      七天                     3.4400     2.7000     +74.00
                                                  
      14天                     4.1000     4.8000     -70.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7390     2.7360      +0.30
                                                  
       七天                    2.8940     2.8940      +0.00
                                                  
       三个月                  4.4080     4.3954      +1.26
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below