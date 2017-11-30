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中国货币市场：月末最后一天资金由紧转松，跨月无忧但跨年谨慎预期升温
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2017年11月30日 / 凌晨4点43分 / 1 天前

中国货币市场：月末最后一天资金由紧转松，跨月无忧但跨年谨慎预期升温

3 分钟阅读

    路透上海11月30日 - 中国银行间债市周四资金面早盘一度显紧，随着大行及时融出，机构平稳跨月压力
趋缓。交易员称，月末最后一天，机构普遍融出意愿不高，央行公开市场又连续四日对冲到期，早盘资金一度
紧张势头加剧，资金价格节节攀升，不过随后大行适量融出，流动性偏紧逐步缓解，多数机构轧平头寸难度下
降。 
    
    他们并认为，月底不排除财政存款投放亦有助益，不过跨月过后年底将近，未来资金预期仍难脱谨慎。  
  
    
   “早上很紧的，隔夜5.5%-6%都有，估计月末大家都在等指标吧，”上海一基金交易员表示，后来大行出了
一波就好多了，现在加权借隔夜也没太大问题，应该月底还是会有财政投放，按照往常央行月末都开始回笼资
金了，现在连续几天都在对冲，态度也还算温和。
    
    她并表示，现在债市情绪也不太稳定，机构发行同业存单的压力也加大，央行并没有回笼资金，也有稳定
市场预期的意图，毕竟得让预期有所好转才行；而且过完月末又是年关，资金整体预期还是偏谨慎。
    
    中国央行公开市场今日将进行总额2,800亿元人民币逆回购操作，连续第四日完全对冲到期量；其中七天
期1,500亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。
    
     不过对于个别非银机构轧平头寸仍有难度，“大腿(行)月末不给非银出，说是有个名单，我们还差一个
亿的缺口，下午看看吧，”华北一券商交易员称，这会隔夜到4%，七天4.5%，价格比早上好很多了，至少跨月
的压力没那么大了。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:31                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8135     2.6164     +19.71
      七天                     2.9142     2.9267      -1.25
                                                  
      14天                     4.3545     4.4682     -11.37
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.4400     4.1750     +26.50
                                                  
      七天                     3.9950     4.4800     -48.50
                                                  
      14天                     4.0100     4.2550     -24.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8000     2.6500     +15.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     4.5000     4.8000     -30.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7880     2.6830     +10.50
                                                  
       七天                    2.8980     2.8770      +2.10
                                                  
       三个月                  4.7594     4.7438      +1.56
                                                  
 
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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