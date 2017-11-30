中国货币市场：月末最后一天资金由紧转松，跨月无忧但跨年谨慎预期升温

路透上海11月30日 - 中国银行间债市周四资金面早盘一度显紧，随着大行及时融出，机构平稳跨月压力 趋缓。交易员称，月末最后一天，机构普遍融出意愿不高，央行公开市场又连续四日对冲到期，早盘资金一度 紧张势头加剧，资金价格节节攀升，不过随后大行适量融出，流动性偏紧逐步缓解，多数机构轧平头寸难度下 降。 他们并认为，月底不排除财政存款投放亦有助益，不过跨月过后年底将近，未来资金预期仍难脱谨慎。 “早上很紧的，隔夜5.5%-6%都有，估计月末大家都在等指标吧，”上海一基金交易员表示，后来大行出了 一波就好多了，现在加权借隔夜也没太大问题，应该月底还是会有财政投放，按照往常央行月末都开始回笼资 金了，现在连续几天都在对冲，态度也还算温和。 她并表示，现在债市情绪也不太稳定，机构发行同业存单的压力也加大，央行并没有回笼资金，也有稳定 市场预期的意图，毕竟得让预期有所好转才行；而且过完月末又是年关，资金整体预期还是偏谨慎。 中国央行公开市场今日将进行总额2,800亿元人民币逆回购操作，连续第四日完全对冲到期量；其中七天 期1,500亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。 不过对于个别非银机构轧平头寸仍有难度，“大腿(行)月末不给非银出，说是有个名单，我们还差一个 亿的缺口，下午看看吧，”华北一券商交易员称，这会隔夜到4%，七天4.5%，价格比早上好很多了，至少跨月 的压力没那么大了。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8135 2.6164 +19.71 七天 2.9142 2.9267 -1.25 14天 4.3545 4.4682 -11.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4400 4.1750 +26.50 七天 3.9950 4.4800 -48.50 14天 4.0100 4.2550 -24.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.6500 +15.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.5000 4.8000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.7880 2.6830 +10.50 七天 2.8980 2.8770 +2.10 三个月 4.7594 4.7438 +1.56 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)