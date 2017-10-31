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中国货币市场：月末资金整体紧势加剧，非银机构隔夜回购价格续升
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2017年10月31日 / 凌晨4点07分 / 1 天前

中国货币市场：月末资金整体紧势加剧，非银机构隔夜回购价格续升

2 分钟阅读

    路透上海10月31日 - 月末最后一天，中国央行公开市场周二净投放量仅略增，本周即
使续做MLF也难解近渴。另一方面，银行类机构出于时点指标考核考虑，出资更为谨慎，导
致银行间市场资金面紧势加剧。
    
    对非银机构来说，流动性总量不足以及作为融入主体受限均增加融资压力，银行间和证
交所隔夜价格早盘一度摸高至10%附近，与七天和14天品种明显倒挂。
    
    上海一银行交易员称，银行“司库控制月末指标，融出的更谨慎。非银(如果借不到)只
能在非银之间借，价格更高。”
    
    今日稍早，央行在公开市场进行了总额3,000亿元人民币的逆回购操作，单日净投放800
亿，周一净投放规模为400亿。另外，市场人士透露，央行就中期借贷便利(MLF)续做进行询
量，有望在本周五操作。
    
    另一券商交易员透露，从稍早询价情况来看，银行间市场隔夜约在10%左右，七天约7%
。出于控制成本考虑，即使隔夜价格偏高，若无其他解决渠道，最后也会倾向于选择该期限
先跨月后再观察。
    
    以下为主要货币市场利率报价:
 北京时间11:45             今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                  2.7331    2.7791      -4.60
  七天                      2.7380    2.9570     -21.90
 14天                       4.6884    4.2442     +44.42
 上海证交所质押式回购利率                              
 其中:隔夜                  8.6450    6.7950    +185.00
  七天                      5.1750    5.2200      -4.50
  14天                      4.4550    4.6150     -16.00
 回购定盘利率                                          
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.8900    2.7000     +19.00
 >                                             
  七天                      2.7000    3.4400     -74.00
  14天                      4.8000    4.4000     +40.00
 Shibor                                                
 其中:隔夜                  2.7360    2.7200      +1.60
 七天                       2.8940    2.8880      +0.60
 三个月                     4.3954    4.3926      +0.28
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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