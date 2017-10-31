中国货币市场：月末资金整体紧势加剧，非银机构隔夜回购价格续升

路透上海10月31日 - 月末最后一天，中国央行公开市场周二净投放量仅略增，本周即 使续做MLF也难解近渴。另一方面，银行类机构出于时点指标考核考虑，出资更为谨慎，导 致银行间市场资金面紧势加剧。 对非银机构来说，流动性总量不足以及作为融入主体受限均增加融资压力，银行间和证 交所隔夜价格早盘一度摸高至10%附近，与七天和14天品种明显倒挂。 上海一银行交易员称，银行“司库控制月末指标，融出的更谨慎。非银(如果借不到)只 能在非银之间借，价格更高。” 今日稍早，央行在公开市场进行了总额3,000亿元人民币的逆回购操作，单日净投放800 亿，周一净投放规模为400亿。另外，市场人士透露，央行就中期借贷便利(MLF)续做进行询 量，有望在本周五操作。 另一券商交易员透露，从稍早询价情况来看，银行间市场隔夜约在10%左右，七天约7% 。出于控制成本考虑，即使隔夜价格偏高，若无其他解决渠道，最后也会倾向于选择该期限 先跨月后再观察。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7331 2.7791 -4.60 七天 2.7380 2.9570 -21.90 14天 4.6884 4.2442 +44.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 8.6450 6.7950 +185.00 七天 5.1750 5.2200 -4.50 14天 4.4550 4.6150 -16.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.8900 2.7000 +19.00 > 七天 2.7000 3.4400 -74.00 14天 4.8000 4.4000 +40.00 Shibor 其中:隔夜 2.7360 2.7200 +1.60 七天 2.8940 2.8880 +0.60 三个月 4.3954 4.3926 +0.28 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)