中国货币市场：流动性依旧充裕，央行净回笼影响不大惟跨节资金相对偏少

路透北京1月31日 - 中国银行间市场周三流动性仍然宽松，公开市场继续净回笼但无碍 资金充裕。交易员称，在临时准备金动用安排（CRA）以及月末财政投放的助力下，资金供 给依然偏多，特别是14天以内资金；不过市场对春节前提现需求仍保留一定谨慎态度，跨春 节品种供给相对偏少。 华东一银行交易员说，今天资金面仍维持宽松，央行公开市场持续净回笼几无影响，CR A机制以及月末的财政投放对市场帮助较大。 “一大早隔夜有少量减点的，整个的供给还是充足，特别是不跨节的14天以内的，可能 大家还是略担心过年（取现需求），所以跨节的比较少，但这个影响也是在递减，毕竟现在 很多也都微信红包了。”她说。 中国央行周三公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财 政支出可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不 开展公开市场操作。据此计算单日净回笼2,100亿元人民币，至此公开市场已连续五日空窗 ，累计净回收资金9,800亿元。 北京一基金交易员亦说，“现在让不让借隔夜已经意义不大了，我们钱还是很多...后 面就看看央行持续净回笼的一个累积效果吧，我感觉快春节的时候估计会恢复投放。” 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(CRA)工 具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金， 使用期限30天。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5858 2.5154 +7.04 七天 2.8210 2.8993 -7.83 14天 3.7241 3.7856 -6.15 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1300 3.0000 +13.00 七天 3.3850 3.5100 -12.50 14天 3.9450 3.7200 +22.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.5350 +6.50 七天 3.2000 3.2000 +0.00 14天 3.8000 3.8200 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.5940 2.5540 +4.00 七天 2.8298 2.8380 -0.82 三个月 4.7257 4.7267 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)