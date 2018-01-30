中国货币市场：流动性充裕局面未改，非银隔夜难觅但跨月无忧

路透上海1月30日 - 中国银行间市场周二流动性依旧充裕，基本未受央行在公开市场连续净回笼影响，存 款类机构之间各期限供给都比较多。对非银机构而言，仍几乎难以从银行获得隔夜融资，但在资金宽松背景下 ，跨月安排无碍。 华北一银行交易员表示，对银行类机构来说，今日各期限资金供给均可，资金面实感继续宽松。另外，随 着更多的城商行加入至限制对非银融出隔夜行列，可继续关注其影响。 因临时准备金动用安排(CRA)和月末财政支出等支撑，中国央行公开市场今日继续暂停操作，为连续第四 日空窗，累计净回笼资金7,700亿元人民币。 非银机构方面，上海一券商交易员称，“我们被鄙视了，问了几家(银行询)隔夜都没有回复。” 不过她同时强调，资金宽松，已极大抵消了银行限制对非银出隔夜这一动向的不利影响。隔夜供给虽然较 少，各期限价格却均属较低水平，以AA+信用债为抵押的七天期融资价格最新在3.6%左右。 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(CRA)工具，现金投放占比 较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限30天。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(% 变动(bp) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.53 2.54 -1.30 七天 2.88 2.90 -2.13 14天 3.78 3.89 -11.29 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.16 2.91 +25.50 七天 3.59 3.66 -7.00 14天 3.62 3.76 -14.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.54 2.56 -2.50 七天 3.20 3.14 +6.00 14天 3.82 3.90 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.55 2.57 -1.20 七天 2.84 2.84 -0.40 三个月 4.73 4.73 -0.03 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)