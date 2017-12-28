中国货币市场：流动性压力未缓隔夜资金供给收紧，回购利率高位略回落

路透上海12月28日 - 中国银行间市场周四流动性压力未见缓和，跨年资金价格虽略回 落但仍维持高位，隔夜供给则进一步收紧。年关将至，除部分中小型存款类机构还有微调需 求外，主要银行的各项业务指标已基本调整到位，因此为控制风险多减少融出量，静待跨年 。 交易员指出，跨年在即银行体系的流动性总量应无太大问题，而非银机构融入难的结构 性矛盾仍会持续到最后一个交易日，但资金价格继续冲高的可能性较小。 “很艰难，跨年的还是不好借，隔夜好多银行也停业务了。”北京一基金交易员称。 北京一保险机构交易员表示，银行今日对非银机构的隔夜供给极少，而跨年的七天和14 天资金价格依旧很高，“贼贵，（七天回购）目前有17%的成交了。” 据交易员透露，昨日银行间市场七天回购利率盘中最高达20%，14天也高至19.5%。 上海证交所质押式回购利率今日亦高位运行，其中隔夜最高冲至18%，早 盘收报15.93%，昨日最高在17%附近；七天期则稍有回落，今日早盘收报12.70 %，上日盘中最高为14.69%。 华东一银行交易员指出，今日银行减少对非银的隔夜资金供给也主要是出于控制风险的 考虑，“毕竟到年底了，头寸留的保险点，万一出问题就不好办了。” 不过她并谈到，今日回购利率虽没有明显下降，但同业存单利率却整体有所下调，目前 询价的一个月存单的起息日基本都已跨年，利率也从上日的5.5%附近降至4%左右，这表明多 数银行的跨年需求已基本得到满足。 中国央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度 加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市 场操作。这是央行连续第五日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼300亿元。[CN/MMT CN] 北京一银行交易员表示，虽然因正逢年末，本周末银行间市场开市，但多数机构都会努 力在明日将头寸调整到位，不会等到最后，加上周末两天非银机构不上班，因此明日年末资 金面大局就会基本落定。 全国银行间同业拆借中心、中债登和上海清算所昨日发布通知称，拟于国家法定节假日 12月30日（周六）和12月31日（周日）向市场提供银行间本币市场部分业务的交易、清算和 结算服务及债券付息兑付服务，具体包括信用拆借、质押式回购、买断式回购和现券买卖。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6535 2.6636 -1.01 七天 2.8431 2.8773 -3.42 14天 4.8571 5.2306 -37.35 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 15.9300 12.5700 336.00 七天 12.7000 13.1100 -41.00 14天 7.9150 8.0550 -14.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.6500 2.6600 -1.00 > 七天 4.6000 3.1000 150.00 14天 6.5000 6.3000 20.00 Shibor 其中:隔夜 2.6720 2.6660 0.60 七天 2.9250 2.9050 2.00 三个月 4.9123 4.9129 -0.06 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)