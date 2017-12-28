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中国货币市场：流动性压力未缓隔夜资金供给收紧，回购利率高位略回落
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December 28, 2017 / 4:23 AM / a day ago

中国货币市场：流动性压力未缓隔夜资金供给收紧，回购利率高位略回落

3 分钟阅读

    路透上海12月28日 - 中国银行间市场周四流动性压力未见缓和，跨年资金价格虽略回
落但仍维持高位，隔夜供给则进一步收紧。年关将至，除部分中小型存款类机构还有微调需
求外，主要银行的各项业务指标已基本调整到位，因此为控制风险多减少融出量，静待跨年
。
    
    交易员指出，跨年在即银行体系的流动性总量应无太大问题，而非银机构融入难的结构
性矛盾仍会持续到最后一个交易日，但资金价格继续冲高的可能性较小。
    
    “很艰难，跨年的还是不好借，隔夜好多银行也停业务了。”北京一基金交易员称。
    
    北京一保险机构交易员表示，银行今日对非银机构的隔夜供给极少，而跨年的七天和14
天资金价格依旧很高，“贼贵，（七天回购）目前有17%的成交了。”
    
    据交易员透露，昨日银行间市场七天回购利率盘中最高达20%，14天也高至19.5%。
    
    上海证交所质押式回购利率今日亦高位运行，其中隔夜最高冲至18%，早
盘收报15.93%，昨日最高在17%附近；七天期则稍有回落，今日早盘收报12.70
%，上日盘中最高为14.69%。
    
    华东一银行交易员指出，今日银行减少对非银的隔夜资金供给也主要是出于控制风险的
考虑，“毕竟到年底了，头寸留的保险点，万一出问题就不好办了。”
    
    不过她并谈到，今日回购利率虽没有明显下降，但同业存单利率却整体有所下调，目前
询价的一个月存单的起息日基本都已跨年，利率也从上日的5.5%附近降至4%左右，这表明多
数银行的跨年需求已基本得到满足。
    
    中国央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度
加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市
场操作。这是央行连续第五日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼300亿元。[CN/MMT
CN]
    
    北京一银行交易员表示，虽然因正逢年末，本周末银行间市场开市，但多数机构都会努
力在明日将头寸调整到位，不会等到最后，加上周末两天非银机构不上班，因此明日年末资
金面大局就会基本落定。
    
    全国银行间同业拆借中心、中债登和上海清算所昨日发布通知称，拟于国家法定节假日
12月30日（周六）和12月31日（周日）向市场提供银行间本币市场部分业务的交易、清算和
结算服务及债券付息兑付服务，具体包括信用拆借、质押式回购、买断式回购和现券买卖。

    以下为主要货币市场利率报价:        
       
 北京时间11:58             今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
 其中：隔夜                  2.6535     2.6636        -1.01 
       七天                  2.8431     2.8773        -3.42 
       14天                  4.8571     5.2306       -37.35 
 上海证交所质押式回购利率                                   
    其中:隔夜               15.9300    12.5700       336.00 
         七天               12.7000    13.1100       -41.00 
        14天                 7.9150     8.0550       -14.00 
 回购定盘利率                                               
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.6500     2.6600        -1.00 
                        >                        
     七天                    4.6000     3.1000       150.00 
    14天                     6.5000     6.3000        20.00 
 Shibor                                                     
    其中:隔夜                2.6720     2.6660         0.60 
         七天                2.9250     2.9050         2.00 
       三个月                4.9123     4.9129        -0.06 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

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